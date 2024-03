Théo Maledon quatrième joueur français coupé cette saison

Killian Hayes, Frank Ntilikina, Malcolm Cazalon et maintenant Théo Maledon (1,93 m, 22 ans). Ce dernier mois aura été fatal pour les jeunes joueurs français de NBA. Ils ont été coupés les uns après les autres à cause de leurs performances décevantes. Les franchises sont en effet dans une période de modulation de leurs effectifs pour préparer l’intersaison. Ces dernières testent différents joueurs sur des contrats courts pour voir ce qui fonctionne le mieux. Le contrat two-way de Maledon, particulièrement précaire, était donc propice à être coupé. Les deux derniers two-way français – Moussa Diabaté (Clippers) et Olivier Sarr (Thunder) – ne sont d’ailleurs pas à l’abri de subir le même sort. En ce qui concerne Maledon, les Suns ont fait le choix de s’en débarrasser pour faire de la place à un ancien de la maison et ex-joueur de Strasbourg, Ish Wainright. L’information a été annoncée ce lundi soir par le journaliste Michael Scotto de HoopsHype.

Un passage sans relief

Pour Théo Maledon, ce passage aux Suns a été cruel. Il n’a jamais eu sa chance depuis sa signature le 18 décembre dernier. Les deux premiers mois, il n’est même pas apparu sur les feuilles de match. Et n’a pas pu non plus garder le rythme en jouant en G-League – ce pour quoi son contrat two-way est prévu à l’origine – puisque les Suns sont la seule franchise à ne pas avoir d’équipe affiliée dans la ligue inférieure. Le natif de Rouen a donc été cantonné aux entraînements collectifs pendant tout ce temps. C’est seulement après la trade deadline qu’il a été intégré à l’effectif et aux feuilles de match. Entre le 9 février et le 3 mars, il est apparu quatre fois dans des garbage times, pour 13 minutes et 5 petits points en cumulé.

Il y avait pourtant une place à prendre dans cet effectif des Suns, qui manque cruellement de meneur de formation. Mais cette place a finalement été prise par son concurrent direct, le meneur Saben Lee, dont le contrat two-way a été converti en contrat garanti sur plusieurs années. Comme aux Hornets en début de saison, Maledon n’a pas dû convaincre le staff de l’Arizona. Il quitte donc ce qui était sa troisième équipe depuis son arrivée en NBA à la Draft 2020 (34e position). De la même manière que son compatriote Frank Ntilikina, son avenir pourrait maintenant se faire du côté de l’Europe.