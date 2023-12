Complimenté par Frank Vogel et Devin Booker, Théo Maledon s’acclimate aux Phoenix Suns

Après un peu plus d’une saison passée aux Hornets, Théo Maledon (1,93 m, 22 ans) est désormais un joueur des Phoenix Suns. Signé ce lundi en two-way contract, le meneur français n’a pas perdu de temps pour rejoindre sa nouvelle équipe. Depuis la signature de son contrat, il voyage avec ses nouveaux coéquipiers et prend le temps de s’acclimater. Ce qui ne s’est pas encore traduit par du temps de jeu en match. Pourtant les opportunités sont là. Depuis la blessure pour plusieurs semaines de Bradley Beal, les Suns comptent sur Devin Booker et Jordan Goodwin à la mène. Un autre contrat two-way de l’équipe, Saben Lee, s’est aussi ajouté à la rotation lors du dernier match contre les Kings (défaite 120-105). Théo Maledon sera en concurrence avec ce dernier pour gratter quelques minutes de jeu.

Le coaching staff des Suns apprécie le profil de l’international tricolore. Il était dans le radar de la franchise depuis un moment. Ce qui avait même conduit à un workout cet été avant qu’il atterrisse aux Hornets, comme l’a rapporté le média local The Arizona Republic. Maledon avait en effet passé une partie de son intersaison dans l’Arizona à s’entraîner avec plusieurs joueurs NBA. Et avait logiquement participé à des workouts pour trouver sa nouvelle franchise. Le coach Frank Vogel voit en sa nouvelle recrue un « prospect vraiment intéressant » qui reste jeune et peut gérer une équipe. Son futur coéquipier Devin Booker, qui l’a souvent affronté pendant son passage au Thunder, a lui souligné « sa taille et sa capacité à jouer de la bonne manière », tout en se déclarant « excité à l’idée de partager le terrain avec lui ».

Asked Book about Theo Maledon:

“Still learning him. Obviously, matched up against him when he was with OKC, not in Charlotte.

“Great size, knows how to play the right way. So I’m excited to be on the court with him.” pic.twitter.com/gULH2V0ge6

— Trevor Booth (@TrevorMBooth) December 21, 2023