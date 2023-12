Théo Maledon signe un two-way contract à Phoenix

NBA - Théo Maledon a déjà retrouvé un contrat en NBA. Il a signé un two-way contract chez les Phoenix Suns.

Théo Maledon (1,91 m, 22 ans) a déjà retrouvé une franchise NBA. Coupé par les Charlotte Hornets le 14 décembre, le meneur français vient de signer un nouveau two-way contract, chez les Suns de Phoenix.

Utilisé par Steve Clifford en octobre et novembre (4,2 points à 28,8% de réussite aux tirs, dont 16,7% à 3-points, 1,8 rebond et 2,2 passes décisives en 15 minutes), l’ancien joueur de l’ASVEL n’a plus joué en décembre. Dans l’Arizona, il débarque dans une franchise candidate au titre mais pour l’instant loin du niveau attendu (10e à l’Ouest avec 14 victoires et 12 défaites). Les Suns manquent notamment de meneurs de jeu, puisque Bradley Beal, attendu au poste 1, est de nouveau arrêté pour plusieurs semaines à cause d’une entorse de la cheville droite.

Théo Maledon va donc devoir prouver qu’il a sa place sur le terrain, alors que les Suns n’ont plus de franchise affiliée en G-League depuis l’arrêt des Northern Arizona Suns.