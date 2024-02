Théo Maledon a joué une première fois avec Phoenix, Minnesota et Gobert faciles à Milwaukee

Théo Maledon est entré pour la première fois en jeu avec Phoenix, depuis sa signature aux Suns le 17 décembre dernier.

Profitant des départs de Chimezie Metu, Jordan Goodwin, Keita Bates-Diop et Yuta Watanabe pour seulement deux arrivées (Royce O’Neale et David Roddy), le Normand a été appelé sur le terrain à 1 minute et 14 secondes de la fin contre Utah, en compagnie de Udoka Azubuike, Nassir Little, Bol Bol et Saben Lee. Il a eu le temps de se lancer à l’assaut du cercle mais a été gêné lors de son drive par le pivot turc Ömer Yurtseven. De quoi terminer sa tentative de tir par un airball.

Cependant, les Suns ont gagné 129 à 115, signant ainsi leur 31e victoire en 52 matches. Et Théo Maledon a rejoué, ce qui est une première depuis le 29 novembre.

Rudy Gobert et Minnesota impressionnent à Milwaukee

Autrement, Minnesota a largement remporté le choc à Milwaukee (105-129). Rudy Gobert a été dominant avec 16 points à 8/9 aux tirs, 11 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception en 35 minutes.

OH MY RUDY GOBERT. 😤 pic.twitter.com/HMgX1iTht6 — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) February 9, 2024

Sinon, Malcolm Cazalon est resté en tenue lors de la victoire de Détroit à Portland. Sur la feuille de match, le Roannais espérait jouer alors que les Pistons ne comptaient que 11 joueurs suite au départ de Killian Hayes et à l’échange ayant permis de faire venir Evan Fournier. Enfin, Victor Wembanyama (15 points, 1 rebond et 5 balles perdues) est apparu fatigué lors de la large défaite de San Antonio à Orlando (voir par ailleurs).