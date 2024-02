Evan Fournier libéré à cinq mois des JO : direction Detroit !

Alors oui, ce n’est pas exactement ce qu’on appelle une destination de rêve. Oui, sauf nouveau rebondissement (voir ci-dessous), ce n’est pas encore en 2024 qu’Evan Fournier accomplira son rêve de devenir champion NBA. Mais l’enfant de Charenton n’était plus exactement dans la position de faire la fine bouche, devenu persona non grata aux Knicks depuis novembre 2022 (!), simplement utilisé par Tom Thibodeau lorsque l’effectif était un peu trop court (29 minutes en trois apparitions cette saison). Cette mise au ban est désormais de l’histoire ancienne puisque l’international français a été envoyé à Detroit, avec Quentin Grimes, Malachi Flynn, Ryan Arcidiacono contre Bojan Bogdanovic et Alec Burks.

The Pistons are trading Bojan Bogdanovic to the Knicks too, sources tell ESPN. Evan Fournier and Malachi Flynn will go to Detroit. https://t.co/tYqAVNQHXT — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2024

Peu importe la destination, il fallait qu’Evan Fournier quitte le bourbier des Knicks, qui devenait progressivement le tombeau de ses ambitions. « Si je restais, ce serait une catastrophe, sportivement, pour ma carrière, tout. Un an sans jouer, je peux gérer. Deux, ce serait terrible », disait-il à L’Équipe au cours de l’été 2023. L’ancien minot de Nanterre et Poitiers rêvait de New York : il en est devenu le meilleur shooteur à 3-points sur une saison (241 tirs primés en 2021/22) mais a fini au placard. À tel point que ce trade chez les atroces Pistons ressemble à une excellente nouvelle !

Evan Fournier right now pic.twitter.com/xpBo7JlBd0 — Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) February 8, 2024

Pour Evan Fournier, c’est bien une excellente nouvelle. L’homme aux 684 matchs NBA (avec Denver, Orlando, Boston et New York) va rejouer au basket, et c’est le plus important, quitte à ce que ce soit avec les cancres de la ligue (7v-43d)… Avant la fin de la saison régulière, il aura encore deux mois et 32 rencontres pour se remettre en jambes. C’est aussi une excellente nouvelle pour les Knicks, qui se débarrassent de leur troisième salaire (18 857 143 dollars en 2023/24). Et c’est surtout une excellente nouvelle pour l’équipe de France, à cinq mois des Jeux Olympiques. Après le fiasco de la Coupe du Monde, où il a été le seul à tirer son épingle du jeu contre le Canada en ouverture (19 points en première mi-temps), deux saisons au bout du banc des Knicks allaient inévitablement ouvrir un débat malsain sur sa sélection. S’il revient bien au jeu, ces discussions seront vaines : les Bleus devraient bien pouvoir compter sur leur leader offensif à Paris. Et un leader offensif en rythme de match, cette fois !