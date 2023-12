Deux mois à venir cruciaux pour Evan Fournier

NBA - Evan Fournier, sur la touche aux Knicks depuis plus d'un an, pourrait voir son sort décidé dans les deux prochains mois. La période des transferts s'est officieusement ouverte vendredi, et le Français est déjà dans les rumeurs.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Evan Fournier (1,98 m, 31 ans). Mis de côté par son coach Tom Thibodeau depuis novembre 2022, le Français ne voit toujours aucune évolution dans son cas. Il continue à être délaissé – il n’a joué que 15 matchs en un an – sans qu’il ne puisse rien y faire. Lors de la large défaite de ses Knicks ce samedi contre les Clippers (122-144), Fournier est le seul joueur de l’équipe à ne pas être entré en jeu. Même lors du garbage time qui a permis aux joueurs de fond de banc de se dégourdir les jambes. Le coaching staff considère probablement que faire jouer le natif de Charenton dans ces moments réservés aux joueurs de seconde zone serait une insulte pour lui, qui était encore titulaire il y a un an. Il n’a pour l’instant joué qu’un match cette saison, suite à une blessure de Quentin Grimes.

Alors l’arrière drafté par les Nuggets en 2012 n’a plus que les entraînements pour rester en forme. Même si on peut compter sur son professionnalisme pour toujours rester prêt, ce manque de matchs impacte forcément son niveau. Comme l’a justement souligné le sélectionneur Vincent Collet : « une demi-saison d’absence, c’est comme une blessure, on peut faire avec… Mais une deuxième saison consécutive c’est très pesant. » D’autant que Fournier ne peut rien faire pour améliorer sa situation. Ni améliorer son jeu et ses défauts – la défense notamment, qui lui a été reprochée – ni travailler sur ses points forts. Un transfert semble être la seule solution, mais celui-ci tarde à arriver.

Evan Fournier on IG: “💬🔇🥋” pic.twitter.com/Ur0IVwV7qA — New York Basketball (@NBA_NewYork) December 12, 2023

Un transfert dans les deux mois à venir ?

Vendredi 15 décembre, la période des transferts s’est officieusement ouverte en NBA avec la mise sur le marché des 80 joueurs signés cet été. Ce qui élargit largement les possibilités. Les Knicks, qui sont actuellement sixièmes de la Conférence Est, pourraient être actifs d’ici la trade deadline du 8 février. Le dossier d’Evan Fournier – dont le contrat se termine en 2024 étant donné que sa team option à 19 millions de $ pour 2024-2025 ne devrait pas être activée – est évidemment sur la table. Mais aussi celui d’Immanuel Quickley, dont le temps de jeu est en baisse. Les deux extérieurs ont d’ailleurs été associés dans des rumeurs rapportées récemment par The Athletic. Notamment pour aller chercher des stars potentiellement disponibles durant cette période de transfert. Comme Zach LaVine, Pascal Siakam ou Donovan Mitchell. New York, en tant que gros marché, pourrait logiquement se positionner dessus en attachant plusieurs joueurs.

Un transfert serait vital pour le capitaine de l’équipe de France. Il lui permettrait de retrouver du temps de jeu dans une équipe qui lui ferait confiance. Et qui pourrait être son nouveau chez-lui au long-terme, étant donné qu’il sera agent libre l’été prochain. Il faut aussi qu’il retrouve le rythme de la compétition à quelques mois de Jeux olympiques qui revêtent une importance particulière pour lui. D’autant plus que sa place, comme celle des autres cadres, sera mise en compétition avec les autres candidats. Comme cela a été décidé après la débâcle de la Coupe du Monde. Les deux mois à venir sont donc cruciaux pour Fournier.