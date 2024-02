Charlotte se sépare de Frank Ntilikina

Frank Ntilikina (1,96 m, 25 ans) et les Charlotte Hornets, c’est déjà fini. De retour à la compétition depuis peu après avoir longtemps été arrêté par une fracture du tibia, le meneur/arrière français a été coupé par la franchise de Caroline-du-Nord au même titre que James Bouknight et Ish Smith.

L’Alsacien avait rejoint Charlotte en août dernier. Blessé lors de la préparation de la Coupe du monde 2023, il avait manqué la compétition. Sur la présaison, son coach Steve Clifford s’était montré élogieux au sujet de sa défense. Cependant, une fracture du tibia est venue arrêtée le 8e choix de la Draft NBA 2017.

Au final, Frank Ntilikina n’aura joué que cinq matches pour Charlotte, avec un tir marqué pour neuf tentatives (11,1%), 6 rebonds et 4 passes décisives. Reste à savoir ce qu’il adviendra de sa fin de saison, alors qu’il espère être sélectionné pour les Jeux olympiques de Paris.

OFFICIAL: We have waived guard James Bouknight, guard Frank Ntilikina, and guard Ish Smith.

Read Full Release: https://t.co/5m9MVLvkbf pic.twitter.com/12DC1r5n7a

— Charlotte Hornets (@hornets) February 9, 2024