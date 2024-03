Frank Ntilikina veut rejouer en Europe pour gagner sa place aux JO

Près de sept ans après son départ en NBA, Frank Ntilikina (1,96 m, 25 ans) aspire à revenir en Europe et plus exactement en France. Du moins pour cette fin de saison 2023-2024. Dans la perspective des Jeux olympiques de Paris, le meneur veut retrouver du temps de jeu et souhaite pour cela trouver un club en Europe selon nos informations.

Arrêté avant même le début de saison par une fracture du tibia, plus gêné par des blessures musculaires, l’Alsacien n’a que très peu joué en 2023-2024. Si bien que les Hornets ont coupé son contrat et que sa place dans les 12 français est remise en cause pour le tournoi olympique 2024. La meilleure façon de convaincre Vincent Collet et son staff est de se montrer productif en compétition de haut-niveau. Le faire en Europe apporterait plus de garanties que de tenter de retrouver du temps de jeu en NBA, alors que Frank Ntilikina ne peut plus signer dans une franchise qui sera en mesure de l’aligner en playoffs à ce stade.

L’ASVEL s’est renseignée, Paris sur le dossier

Ainsi, des contacts ont été noués avec des clubs du circuit européen ces dernières semaines, et plus particulièrement en France. Des discussions ont ainsi été engagées avec l’ASVEL afin la fin de la date limite pour signer en Ligue Nationale de Basket (LNB), soit le jeudi 29 février, mais elles n’ont abouti à aucun accord entre les deux parties.

Alors qu’il ne pourra plus être qualifié pour la fin de saison d’EuroLeague ou d’EuroCup, la date limite étant également passée dans ces compétitions, Frank Ntilikina doit désormais trouver une équipe évoluant dans un championnat national intéressant. A moins qu’un club de Betclic ELITE n’ait un blessé, ce qui pourrait lui permettre de signer en tant que remplaçant médical. Ce qui pourrait être le cas du Paris Basketball, qui serait en pôle position pour récupérer l’ancien joueur des New York Knicks, Dallas Mavericks et Charlotte Hornets selon nos informations. Reste à savoir quel joueur remplacerait l’ancien de la SIG Strasbourg, sachant que Collin Malcolm est le joueur étranger n’ayant pas été aligné par Tuomas Iisalo à Blois, alors que Mehdy Ngouama (également forfait à Blois) devrait reprendre prochainement.