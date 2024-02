Après Killian Hayes, Malcolm Cazalon lui aussi coupé par les Detroit Pistons

Malcolm Cazalon (1,98 m, 21 ans) n’est plus un joueur des Detroit Pistons. Comme Killian Hayes quelques jours auparavant, l’arrière/ailier natif de Roanne a été coupé par sa franchise NBA. C’est le journaliste d’ESPN Adrian Wojnarowski qui a sorti cette information dans un post sur X.

The Pistons waived guard Malcolm Cazalon, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 21, 2024

Deux minutes et 35 secondes de temps de jeu… en tout et pour tout

Le cas de Malcolm Cazalon est cependant bien différent de celui de Killian Hayes. Arrivé à l’intersaison 2023 dans le Michigan, l’ancien joueur du KK Mega Basket notamment n’aura joué en tout et pour tout que… 2 minutes et 35 secondes sous le maillot des Pistons. Il est rentré en jeu à une seule reprise, le 5 novembre 2023, lors d’une défaite face aux Phoenix Suns.

Signataire d’un two-way contract à l’intersaison (partage de son temps entre NBA et G-League), l’enfant de la Chorale de Roanne espérait intégrer la rotation. Mais Malcolm Cazalon a passé le plus clair de son temps en G-League, avec les Motor City Cruise. En 24 matches avec l’équipe affiliée aux Detroit Pistons, l’arrière/ailier tournait à 10,9 points à 41,3% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds, 2,6 passes décisives, 1,3 interceptions et 2,1 pertes de balles en 28 minutes de jeu en moyenne.