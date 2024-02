« Il n’a jamais réussi à améliorer son tir » : le GM des Pistons s’explique sur l’éviction de Killian Hayes

L’aventure de Killian Hayes (1,96 m, 22 ans) aux Pistons a pris fin ce jeudi 8 février à 19h51. La franchise du Michigan a décidé de se séparer de son meneur français, qu’elle avait drafté en 7e position en 2020. Après avoir effectué de multiples transferts le jour de la trade deadline – dont un pour récupérer Evan Fournier – les Pistons avaient des joueurs en trop dans leur effectif. Ils ont dû se séparer de quatre d’entre eux, et Hayes en a malheureusement fait partie. En trois saisons et demi du côté de Détroit, l’ancien de Cholet a compilé des statistiques de 8,1 points à 38,2% aux tirs dont 27,7% à 3-points, 2,9 rebonds, 5,2 passes décisives, 1,2 interception et 0,4 contre en 26,1 minutes de moyenne. Il n’a jamais réussi à confirmer les attentes placées en lui. Au lendemain de son éviction, le General Manager des Pistons Troy Weaver a justifié sa décision en conférence de presse. Après avoir invoqué des questions de place dans l’effectif à cause des nombreux transferts, Weaver a finalement expliqué avec honnêteté ce qui l’avait déçu chez le Français :

« Killian est grand, c’est un défenseur polyvalent, qui sait distribuer la balle. Mais il n’a jamais réussi à améliorer son tir. Et quand tu es un extérieur en NBA, tu dois mettre tes tirs. Tu dois être plus à l’aise et habile loin du panier que proche. J’en ai souvent parlé à Killian. C’est principalement à cause de ça qu’il n’a pas réussi. Il a tout les attributs pour être un bon joueur. Mais pour un extérieur, le tir est primordial. Les autres joueurs qui lui sont passés devant, comme Sass [Marcus Sasser] et [Jaden] Ivey, ont cette qualité de tir. N’importe quel extérieur de NBA qui a pour objectif d’être un bon joueur a progressé sur son tir. Marcus Smart est arrivé dans la ligue comme un non-shooteur, il est devenu capable de tirer à 36 ou 38% à trois points. Tu dois transformer tes faiblesses en forces. Killian n’y est pas arrivé, et c’est pour ça que ça ne s’est pas bien passé pour lui. »

En attente d’une nouvelle opportunité ailleurs en NBA ?

À 22 ans, Hayes se retrouve aujourd’hui sans équipe. Son contrat à 7,4 millions de dollars peut encore être repêché dans les prochaines heures par une franchise qui peut l’encaisser. Sinon, il pourra ensuite re-signer ailleurs avec un nouveau contrat. On sait notamment que les Grizzlies – qui sont en manque sur le poste de meneur – sont intéressés par son profil et étaient en discussion avec les Pistons pour un transfert avant la deadline. Un nouveau départ pourrait être ce qui lui fallait pour enfin débloquer sa situation. Encore faut-il qu’une franchise lui accorde une nouvelle chance. Sinon, un retour vers l’Europe est toujours possible. Troy Weaver a d’ailleurs tenu à encourager le meneur qu’il a décidé de drafter en 2020 pour la suite de sa carrière : « On lui souhaite le meilleur pour la suite. C’est un super gars qui n’a encore que 22 ans, j’espère qu’il prendra ses marques quelque part et continuera sa carrière professionnelle. »