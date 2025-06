La JL Bourg n’a pas tout perdu : la Jeu conserve finalement Adrian Nelson

Finalement, la JL Bourg va bien conserver l’une de ses recrues de l’été 2024 : Adrian Nelson a décidé de prolonger l’aventure dans l’Ain. L’ailier-fort américain a répondu positivement à la proposition de la Jeu et sera donc toujours là en 2025-2026.

@Adr1anNelson reste à Bourg 🔴 Le guerrier américain prolonge l’aventure !

💥 9,4 pts – 4,7 rebonds – 1 passe de moyenne

💪 Énergie, travail et mentalité irréprochable. AD revient pour faire encore mieux cette saison 👊 📝https://t.co/R8BN5r5abq#WeRedy #Newseason pic.twitter.com/yfo17se4l4 — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) June 16, 2025

Une trajectoire à la Isiaha Mike ?

À la rentrée prochaine, la JL Bourg aura toujours à sa disposition son dynamiteur en chef, Adrian Nelson (2,03 m, 25 ans). « L’énergie, c’est 24h sur 24h avec lui, je ne sais pas comment il fait à la maison ! », disait de lui son entraîneur Frédéric Fauthoux en fin de saison. Séduit par un potentiel projet à la Isiaha Mike (2,01 m, 27 ans), qui avait explosé lors de sa seconde saison avec le club burgien pour rejoindre ensuite le Partizan Belgrade, le natif de l’Ohio tentera de faire mieux que ses 9,4 points à 45% aux tirs et 4,7 rebonds en 21 minutes de jeu en moyenne.

Volonté de davantage l’impliquer dans le jeu

« L’été dernier, nous lui avions demandé de beaucoup travailler son tir « pull up » et longue distance, puisqu’il l’a développé assez tard », explique le consultant sportif François Lamy, alors qu’Adrian Nelson a shooté à 35% à 3-points sur plus de 3 tentatives par match. « Cet été, nous allons lui demander de travailler sur la reconnaissance des situations et la fluidité, en le mettant en lien avec le coaching staff pour visualiser des séquences de joueurs à suivre. »

Ainsi, Adrian Nelson est l’un des rares rescapés de l’effectif 2024-2025 et aidera à la rentrée prochaine à l’intégration des nouvelles recrues Assemian Moulare, Antony Labanca, Darius McGhee ou Adam Mokoka.