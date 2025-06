Troy Caupain, de Strasbourg à Reggio d’Emilie

Arrivé en Alsace en cours de saison pour remplacer Edon Maxhuni en Italie, Troy Caupain (1,92 m, 29 ans) va suivre le même chemin que le Finlandais. Après avoir disputé 11 matches avec la SIG Strasbourg, le meneur américain va prendre la direction de Reggio d’Emilie, quart de finaliste de la Basketball Champions League (BCL).

Troy Caupain torna in #LBA dopo l'esperienza con la maglia di Brescia nel 2022-23: sarà il nuovo playmaker della @PallacReggiana 🤝https://t.co/tc89PTpDzp#LBAMercato #TuttoUnAltroSport — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) June 16, 2025

11 matches en France… et puis s’en va

Avec une moyenne de 14,5 points en 11 rencontres (sur 30 minutes de jeu), Troy Caupain a réussi son court passage à la SIG. Malheureusement pour les Alsaciens, le club ne pourra pas conserver le meneur pour 2025-2026 après avoir loupé le coche des playoffs (et donc une qualification en Coupe d’Europe). Le New Yorkais va ainsi rejoindre une formation qui évolue en Coupe d’Europe, le Pallacanestro Reggiana, plus communément appelé Reggio Emilia, pour y disputer la BCL. En championnat de France, Caupain tournait également à 4 passes décisives et 3,7 rebonds, avec de bons pourcentages aux tirs (48,6%, dont 37,5% à 3-points).

Après un parcours NCAA à Cincinnati, le meneur a connu un parcours mouvementé sur le circuit professionnel. Arrivé en 2017 en G-League, chez le Osceola Magic (filière du Orlando Magic où il a joué quatre matchs), Troy Caupain a découvert l’Italie entre ses deux saisons dans l’antichambre de la NBA (à Udine en 2017-2018 pour deux matchs). Sa carrière européenne a réellement démarrer en 2019 en Israël, à l’Hapoel Holon puis en Belgique à Oostende. Par la suite, il a découvert des formations de plus haut niveau comme Ulm, Darussafaka, Brescia et Murcie avant de découvrir le championnat de France. La saison prochaine, il pourrait évoluer avec un Français, en la personne de Stéphane Gombauld.