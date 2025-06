Kyllian Michée va quitter le Real Madrid pour lancer sa carrière professionnelle

Prospect très scruté au plus jeune âge, Kyllian Michée (1,90 m, 18 ans) avait décidé de quitter sa ville natale de Marseille pour rejoindre le centre de formation du Real Madrid en 2020, à l’âge de 13 ans. En Espagne, le meneur a vécu une « expérience incroyable » selon ses mots, rapportés par La Provence.

Un début de carrière en deuxième division

Après avoir glané moult trophées dans le club de la capitale espagnole, celui qui a été international U16 avec les Bleus va lancer sa carrière professionnelle. « J’aimerais aller en deuxième division, que ce soit en Espagne ou en France, pour grandir en tant que joueur professionnel », explique le fils de Charles Michée, qui ne bénéficie pas du statut de joueur formé localement (JFL) en France. « On va accélérer les choses », rajoute-t-il auprès de La Provence.

Le vainqueur de l’ANGT Berlin 2024, Kyllian Michée avait été recruté par les Merengue alors qu’il évoluait au Stade Marseillais Université Club (SMUC). Après ces cinq années, le Marseillais garde un bon souvenir de ses années madrilèes : « J’ai grandi en tant que basketteur et en tant qu’homme. J’ai progressé sur la maturité, la lecture du jeu, la gestion du tempo, la communication. Les infrastructures sont incroyables ». Cependant, tout n’est pas rose pour le français, « mes deux dernières années ont été plus compliquées, le coach ne me faisait pas forcément jouer. C’était frustrant, mais j’ai pris sur moi et même dans cette situation, j’ai appris », ajoute celui qui n’est entré qu’un total de 52 secondes lors des phases finales de l’ANGT 2025 à Abou Dabi. Désormais, il espère trouver le projet opportun pour passer un nouveau cap.