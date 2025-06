Yann Siegwarth bientôt de retour à Chartres ?

Passé par le C’Chartres Métropole Basket entre 2019 et 2023, Yann Siegwarth (1,85 m, 31 ans) pourrait effectuer son retour au club pour la saison 2025-2026. L’arrière originaire du Var est actuellement libre après une saison en Pro B avec Caen, et serait séduit par le projet chartrain indique L’Écho Républicain.

Yann Siegwarth tenté par un retour en N1 avec Chartres

Le C’Chartres Métropole Basket est en pleine construction de son effectif pour la saison prochaine. Alors que la piste menant au meneur Théo Lefèbvre (Hyères-Toulon) semble bien engagée, le club discute également avec un visage bien connu des supporters : Yann Siegwarth, joueur du club de 2019 à 2023.

Après deux saisons passées au Caen Basket Calvados, d’abord en Nationale 1 puis en Pro B, l’arrière natif de Gassin (Var) est désormais libre. En Pro B cette saison, il a compilé 8,4 points, 3,1 rebonds et 3,7 passes décisives pour 7,9 d’évaluation en 34 rencontres. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs de Pro B, Siegwarth serait particulièrement attentif à la proposition de Chartres, quitte à faire un pas en arrière sportivement pour rejoindre un projet ambitieux.

Une histoire à finir à Chartres ?

Lors de son premier passage, Yann Siegwarth avait marqué les esprits. Notamment lors de la saison 2019-2020, où le CCM Basket dominait la N1 avec 24 victoires pour seulement 2 défaites… avant que la pandémie de Covid-19 ne vienne mettre un terme brutal à la saison. Un goût d’inachevé que l’intéressé pourrait vouloir effacer, cette fois avec l’objectif clair d’une montée.

Son retour serait aussi celui d’un cadre expérimenté, capable d’encadrer un groupe et d’apporter une stabilité précieuse dans un championnat de plus en plus compétitif.