Bennedict Mathurin décisif, Indiana renverse Oklahoma City dans le match 3 des Finales NBA

Bennedict Mathurin (1,98 m, 22 ans) a illuminé la Gainbridge Fieldhouse pour le retour des Finales NBA à Indianapolis après 25 ans d’absence. Auteur de 27 points en sortie de banc, le Canadien a été l’un des grands artisans de la victoire des Pacers face au Thunder (116-107), dans un match 3 longtemps indécis. Cette performance collective, emmenée également par Tyrese Haliburton (22 points, 11 passes, 9 rebonds), permet à Indiana de reprendre l’avantage dans la série, 2-1, avant un deuxième duel consécutif à domicile vendredi.

Pour cette première à domicile dans des Finales NBA depuis 2000, les Pacers ont eu besoin de ressources mentales et collectives pour l’emporter. Menés de cinq points à l’entame du dernier quart (84-89), les joueurs de Rick Carlisle ont infligé un 32-18 à Oklahoma City dans les douze dernières minutes, étouffant le Thunder dans tous les secteurs du jeu.

Le début de rencontre avait pourtant tourné en faveur des visiteurs, bien emmenés par Chet Holmgren (13 de ses 20 points dans le premier quart) et les tirs longue distance de Luguentz Dort (12 points à 4/5 à trois points). Pascal Siakam (21 points) a sonné la révolte avant que le banc d’Indiana ne prenne le relais. TJ McConnell (10 points, 5 passes, 5 interceptions) et Bennedict Mathurin ont alors permis aux Pacers de repasser devant, profitant aussi des pertes de balle adverses (17 au total).

Longtemps discret dans cette série, Tyrese Haliburton a haussé le ton au moment crucial. Avec 11 passes et seulement 4 pertes de balle, il a parfaitement orchestré le jeu des siens. C’est lui qui, à l’approche du money time, a redonné l’avantage aux siens sur un tir à trois points (101-98).

Bennedict Mathurin dropped the most points off the bench in an NBA Finals game since Jason Terry in 2011 🔥 pic.twitter.com/W6E6OQJ4Z2

— SportsCenter (@SportsCenter) June 12, 2025