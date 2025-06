Justin Bibbins attendu à la JDA Dijon pour mener le jeu

Annoncé comme une priorité par la direction sportive dijonnaise, le recrutement d’un meneur référencé prend forme. Selon nos informations et celles du Bien Public, Justin Bibbins (1,73 m, 29 ans), meneur américain bien connu en Betclic ELITE, va rejoindre la JDA Dijon après une saison convaincante à Sassari, en première division italienne.

Un meneur référencé pour prendre le relais

Fabien Romeyer, directeur sportif du club, avait été clair dans ses intentions : « Le premier meneur sera la base de notre socle. Il pourra connaître le championnat ou non mais il sera dominant. » Le profil ciblé par la JDA correspond en tout point à Justin Bibbins, qui dispose d’une solide expérience européenne et surtout de quatre saisons pleines en France.

Après un début de carrière professionnelle en Pologne, le natif de Carson (Californie) a rapidement attiré les regards en LNB avec l’Élan béarnais, où il a brillé aux côtés de Gregor Hrovat. À Nanterre, il a confirmé son impact avec plus de 15 points et 5 passes décisives en moyenne par match entre 2022 et 2024. Sa capacité à créer, à dynamiter les défenses et à prendre feu à 3-points a fait de lui un joueur redouté sur les parquets de l’élite.

PROFIL JOUEUR Justin BIBBINS Poste(s): Meneur Taille: 173 cm Âge: 29 ans (23/01/1996) Nationalités: Stats 2024-2025 / Lega Basket Serie A PTS 12,5 #41 REB 2,6 #124 PD 5,1 #9

Retour en France après une saison en Italie

En 2024-2025, Bibbins évoluait à Sassari, club avec lequel il tournait à 12,5 points, 2,6 rebonds et 5,1 passes décisives par match en championnat italien, sous les ordres de Nenad Markovic en début de saison. Il a également participé à la FIBA Europe Cup (8,8 points et 4,5 passes décisives en 11 matchs). Un profil complet et expérimenté qui devrait parfaitement compléter l’arrière Axel Julien, de retour à Dijon, et potentiellement assurer la succession de David Holston, dont l’avenir reste encore incertain. Toutefois, la paire Bibbins – Holston apporte un manque de complémentarité potentiel en défense.

Une JDA ambitieuse sur le marché

Après avoir consenti un gros effort financier pour conserver Gregor Hrovat, la JDA continue d’investir sur des joueurs référencés dans le championnat de France. Une garantie qui se paye au prix fort en ce début d’intersaison. L’arrivée annoncée de Justin Bibbins s’ajouterait à celle de Quentin Losser (2,02 m, 25 ans), intérieur en provenance de Hyères-Toulon (Pro B). Le club dijonnais affiche ainsi clairement ses ambitions pour retrouver une place de choix dans la hiérarchie du championnat.