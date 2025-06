Desmond Bane rejoint le Magic : Memphis mise sur la continuité malgré le transfert

Le transfert de Desmond Bane vers le Orlando Magic a créé la surprise dans la NBA. L’arrière des Memphis Grizzlies, l’un des cadres de l’effectif, a été échangé dimanche contre Cole Anthony, Kentavious Caldwell-Pope et quatre choix de Draft au premier tour (2025, 2026, 2028 et 2030) ainsi qu’un swap en 2029.

Cette transaction intervient après une saison décevante pour Memphis, éliminée 4-0 par le Thunder au premier tour des playoffs. « Je ne crois pas que l’on puisse regarder en arrière cette série et dire ‘Oh, on était proche’, on ne l’était pas », avait déclaré le GM Zack Kleiman pour clore la saison 2024/25.

Memphis refuse la reconstruction totale

Malgré ce transfert majeur, les Grizzlies n’envisagent pas de reconstruction complète. Selon le Memphis Commercial Appeal, cet échange « ne devrait pas changer le statut de Ja Morant et Jaren Jackson Jr, toujours le cœur des Grizzlies ». ESPN confirme que la franchise ne cherche pas à échanger ses deux stars, toujours perçues comme les pièces fondamentales de l’effectif de Tuomas Iisalo.

Les quatre tours de draft récupérés ne signifient pas non plus l’arrivée massive de jeunes joueurs. « Empiler les tours de Draft permet à Memphis de trouver d’autres manières d’améliorer la qualité de l’équipe », précise le Commercial Appeal. Cette stratégie vise principalement à créer de la place salariale pour prolonger Jaren Jackson Jr, en fin de contrat en 2026.

ESPN révèle que Memphis a « passé les derniers mois à libérer de la place pour parvenir à une renégociation et une prolongation du contrat de Jackson durant cette intersaison ». Ces tours de Draft pourraient également servir à attirer une star supplémentaire pour remonter dans la hiérarchie de l’Ouest.

Orlando mise tout sur l’adresse extérieure

Pour le Magic, l’acquisition de Bane répond à un problème criant : l’adresse à 3-points. Orlando vient de signer la pire saison à 3-points d’une équipe sur les dix dernières années, avec seulement 31,8% de réussite (30e place NBA). Même Kentavious Caldwell-Pope, réputé shooteur, n’a converti que 34,2% de ses tentatives extérieures cette saison.

« Nous sommes ravis d’accueillir Desmond dans la famille du Orlando Magic », a déclaré Jeff Weltman, président des opérations basket. « Au cours de ses cinq années en NBA, Desmond s’est distingué comme l’un des meilleurs arrières de notre ligue, et nous attendons avec impatience que son tir, son QI et son large panel de compétences aident notre équipe à faire un pas en avant. »

Avec 41% de réussite à 3-points en carrière et 39,2% cette saison, Bane devrait considérablement améliorer l’attaque d’Orlando. Ses futurs coéquipiers Paolo Banchero (32%), Franz Wagner (29,5%) et Jalen Suggs (31,4%) affichent des pourcentages bien inférieurs. Ce transfert montre qu’Orlando se considère proche des sommets de l’Est et prêt à sacrifier son avenir pour le présent.