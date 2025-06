Ce film culte est un classique pour les fans de culture urbaine, de sport et de storytelling fort. Mais connaissez-vous vraiment les coulisses de ce chef-d’œuvre ?

« He Got Game », sorti en 1998: plus qu’un film

1998. Le réalisateur souhaite raconter l’histoire d’un fils prodige et d’un père en quête de rédemption. Le rôle principal est confié à un célèbre joueur NBA encore en activité, joueur des Bucks à l’époque, face à un des plus grands acteurs américain de l’époque, tout aussi intense et désarmant dans ce rôle.

Ce qui devait être un simple “film de basket” devient un miroir de la société américaine. Famille, pression sociale, business du sport, foi, pardon… Tout y passe. Et derrière la caméra, anecdotes et improvisations ont nourri la légende : saviez-vous que la scène du un-contre-un n’était pas scénarisée ? Denzel voulait perdre. Ray… a joué pour gagner. Résultat : l’une des scènes les plus réelles de l’histoire du ciné-sport.

Prêt à tester ta culture basket & ciné ?

🎯 Ce quiz te plonge dans l’univers de He Got Game : anecdotes de tournage, références cachées, casting alternatif…

Tu crois tout savoir ? On va vérifier ça !

Afficher les réponses Question 1 : En quelle année est sorti ce film ? A) 1998

B) 1993

C) 2003

D) 2008 Afficher la réponse Réponse correcte : A) 1998. Explication : 1998. Question 2 : Quel était le budget de ce film ? A) 25 M$

B) 15 M$

C) 10 M$

D) 5 M$ Afficher la réponse Réponse correcte : A) 25 M$. Explication : 25 M$ de budget, pour seulement 21 M$ de revenus pour ce film pourtant iconique. Question 3 : Qui était son célèbre réalisateur, également grand fan de NBA ? A) Spike Lee

B) Jeremiah Zagar

C) Jack Nicholson

D) Woody Allen Afficher la réponse Réponse correcte : A) Spike Lee. Explication : Spike Lee, connu pour être un ultra fan de la NBA et des New York Knicks. Question 4 : Quel célèbre acteur américain y joue le premier rôle ? A) Denzel Washington

B) Leonardo DiCaprio

C) George Clooney

D) Brad Pitt Afficher la réponse Réponse correcte : A) Denzel Washington. Explication : Denzel Washington ! Question 5 : Quel basketteur NBA lui donne la réplique ? A) Ray Allen

B) Allen Iverson

C) Vince Carter

D) Alonzo Mourning Afficher la réponse Réponse correcte : A) Ray Allen. Explication : Ray Allen ! Question 6 : Quel est le nom du personnage de Ray Allen dans le film ? A) Jesus Shuttlesworth

B) Jesus Robinson

C) Joy Johnson

D) Rob Shootmore Afficher la réponse Réponse correcte : A) Jesus Shuttlesworth. Explication : Jesus Shuttlesworth ! « Jesus » fut ensuite un surnom qui suivit Ray Allen toute sa carrière. Question 7 : Avant d’engager Ray Allen, quel était le premier choix de Spike Lee pour ce rôle ? A) Kobe Bryant

B) Tracy McGrady

C) Allen Iverson

D) Stephon Marbury Afficher la réponse Réponse correcte : A) Kobe Bryant. Explication : Le premier choix du réalisateur est Kobe Bryant, qui apprécie le script. Cependant, après une lourde défaite des Lakers face au Jazz de l’Utah lors des playoffs NBA 1997, le joueur préfère se concentrer sur un programme d’entraînement avant la reprise de la saison suivante et décline le projet. Question 8 : Quel est le lien entre le personnage de Denzel Washington (Jake) et le personnage de Ray Allen (Jesus Shuttlesworth) ? A) Père et fils

B) Président et joueur

C) Agent et joueur

D) Amis Afficher la réponse Réponse correcte : A) Père et fils. Explication : Père et fils ! Question 9 : Pour quelle raison le personnage de Denzel Washington est-il libéré de prison sous caution ? Pour convaincre son fils de rejoindre : A) Une université

B) La NBA

C) L’Europe

D) Un couvent Afficher la réponse Réponse correcte : A) Une université. Explication : Une université ! Question 10 : Quelle université tente de convaincre et d’engager Jesus Shuttlesworth ? A) Big State

B) Texas State

C) Duke

D) North Carolina Afficher la réponse Réponse correcte : A) Big State. Explication : Big State !

Conclusion : incollable sur « He Got Game » ? Partage ton score !

Alors, t’as mis des trois points ou t’as airballé ? Si t’es fan de basket, de films puissants et d’histoires vraies, tu dois partager ça.

Et si t’as jamais vu le film ? Fonce !