La Fédération française de basketball (FFBB) a communiqué ce lundi 16 juin les 4 joueurs et 4 joueuses convoqués pour préparer la Coupe du Monde de basket 3×3, qui se jouera du 23 au 29 juin à Oulan-Bator, en Mongolie. Côté masculin, deux olympiens ont été appelés : Franck Seguela (2,00 m, 28 ans) et Jules Rambaut (2,02 m, 27 ans).

Le numéro 2 mondial Franck Seguela retrouve donc l’Équipe de France aux côtés de son coéquipier Jules Rambaut, avec qui il avait obtenu une belle médaille d’argent aux JO de Paris 2024. Pour maximiser les chances de titre, le sélectionneur Karim Souchu a choisi de convoquer Paul Djoko (1,92 m, 26 ans) et Raphaël Wilson (1,96 m, 36 ans), deux coéquipiers de Seguela et Rambaut dans l’équipe de Toulouse 3×3. L’entraîneur gagne un temps considérable, n’ayant pas besoin de créer des automatismes, alors que la compétition commence une semaine après l’annonce de la liste. Huitièmes lors du dernier Mondial à Vienne en 2023, les vice-champions olympiques auront à cœur d’apporter une nouvelle médaille à leur palmarès, après le bronze en 2017 et 2022, et l’argent en 2012.

Guapo et Paget absentes

Du côté des filles, le nouveau sélectionneur François Brisson a décidé de tourner une page, après le rendez-vous manqué des Jeux l’été dernier. De l’aventure parisienne, il ne reste que la numéro 1 française en avril dernier : Hortense Limouzin (1,65 m, 26 ans). L’ex-joueuse de Lattes-Montpellier vient d’ailleurs de s’engager au CS Bucarest, nouvelle équipe privée de 3×3, afin de privilégier sa carrière dans la discipline. Pour cette Coupe du Monde, Limouzin est accompagnée de son ex-coéquipière en club Marie-Michelle Milapie (1,92 m, 29 ans), mais aussi de l’internationale de 5×5 Camille Droguet (1,75 m, 26 ans), et de Marie Mané (1,84 m, 29 ans), qui jouait à Saragosse cette saison. Marie-Eve Paget, Laëtitia Guapo et Myriam Djekoundade n’ont pas été convoquées. Vice-championne du monde en titre, l’équipe féminine veut oublier le traumatisme des Jeux, et surfer sur leur dernière médaille, celle d’argent, à l’Euro 2024.

Hortense Limouzin et ses coéquipières feront face à une adversité très relevée dans la Poule C : le Canada, la Lettonie, l’Autriche et la Hongrie. Chez les garçons, l’Autriche, la Chine, Porto Rico et le Canada tenteront de poser des problèmes aux Bleus. Pour sortir des poules, les tricolores devront se placer dans les trois premiers, la première place étant synonyme de qualification directe pour les quarts-de-finale.

L’intégralité de la compétition des tricolores sera à suivre en direct sur l’Equipe LIVE et tous les jours du 23 au 28 juin à 14h15 sur la chaîne L’Equipe ainsi que le 29 juin à 11h10 et 14h15 pour les finales de la compétition.