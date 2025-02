Après trois mois en G-League, Killian Hayes enfin testé par les Brooklyn Nets

Le travail porte enfin ses fruits pour Killian Hayes (1,96 m, 23 ans). Alors qu’il était dans les plans des Brooklyn Nets avant la saison mais qu’une blessure à la hanche l’avait empêché de faire ses preuves au camp d’entraînement et en pré-saison, l’ancien choletais avait finalement été envoyé par la franchise new-yorkaise dans son équipe réserve, en G-League. Une intégration dans l’effectif était prévue à la mi-saison, mais le meneur français est finalement resté plus longtemps que prévu dans l’antichambre de la NBA.

« On était tous surpris qu’il soit encore en G-League vu comment il joue »

Hayes y a découvert ce niveau de compétition, lui qui n’avait jamais été rétrogradé pendant ses quatre années à Détroit, malgré ses performances en dents de scie. Et force est de constater qu’il y a fait ses preuves. En 29 matchs disputés avec les Long Island Nets, le meneur gestionnaire compile 16,1 points à 46,5% aux tirs (dont 35,1% à 3-points), 5,2 rebonds, 7,6 passes décisives et 2,2 interceptions en 33 minutes de moyenne. Sur ses sept derniers matchs, il atteint même les 23 points et 9 passes de moyenne.

Mais ce sont surtout les pourcentages aux tirs qui interpellent, ce qui était son grand défaut et lui a valu son éviction des Pistons, malgré ses qualités de playmaker. « Il n’a jamais réussi à améliorer son tir. Et quand tu es un extérieur en NBA, tu dois mettre tes tirs » analysait son ancien GM Troy Weaver. Des progrès sont donc à noter dans ce secteur, cruciaux pour la suite de sa carrière. « J’aime mes sensations au niveau du tir » confiait-il récemment au Nets Daily. « Pour être honnête, on est tous surpris qu’il soit encore en G-League, vu comment il joue » ajoutait un de ses coéquipiers, le meilleur marqueur de l’histoire de la fac Gonzaga, Drew Timme.

The Brooklyn Nets are finalizing a 10-day contract with former No. 7 overall pick Killian Hayes, agent Yann Balikouzou tells ESPN. Hayes went to training camp in Brooklyn and has played for Nets' Long Island NBA G League, averaging 21 points and 8.3 assists. pic.twitter.com/vMpg9dnIuR — Shams Charania (@ShamsCharania) February 19, 2025

Une place à prendre

Il n’en reste que ses bonnes performances ne lui valent pas tout de suite un contrat garanti. En tant que joueur de cinquième année, Hayes n’est plus éligible aux two-way contracts, réservés aux jeunes joueurs. Il attendait donc un contrat standard – en refusant dans le même temps des offres venues d’Europe – lequel n’est jamais venu pendant ses trois premiers mois de G-League. Il n’aura finalement qu’un 10-day contract, qui comme son nom l’indique, ne lui donne que 10 jours au sein de l’effectif pour faire ses preuves. Même si celui-ci peut-être renouvelé, il montre les réserves que garde la franchise 12e de l’Est.

Mais l’éviction du vétéran croate Bojan Bogdanovic (qui va se faire opérer du pied) est tout de même un bon signe. Les Nets ont désormais une place de libre pour un contrat standard. Et ils n’ont qu’un meneur de formation valide : D’Angelo Russell. Une place est donc à prendre. Au n°7 de la Draft 2020 de faire ses preuves, avec un premier match face aux… leaders de l’Est, les Cleveland Cavaliers de Kenny Atkinson, dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 février. Potentiellement son premier sur un parquet NBA depuis février 2024.