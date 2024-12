Killian Hayes affirme avoir reçu des offres provenant de clubs d’EuroLeague et d’EuroCup

Septième choix de la Draft NBA en 2020, Killian Hayes (1,96 m, 23 ans) aura disputé près de quatre saisons chez les Détroits Pistons. Son périple dans le Michigan à Détroit s’est terminé plus tôt que prévu, suite à une rupture de contrat par sa franchise NBA qui ne croyait plus en lui.

Plutôt que de rentrer en Europe comme l’a fait son camarade Théo Maledon, dont le déclin de la carrière NBA avait démarré plus tôt, le Florido-Maugeois a choisi de faire confiance à l’organisation des Nets, qui avaient un projet pour lui. Un projet démarré avec leur formation en G-League, où il s’est mis à son avantage (13,1 points, 7,2 passes et 5,8 rebonds) lors d’un Winter Showcase marqué par les nombreuses défaites de son équipe (11 de suite). Interrogé par HoopsHype, Killian Hayes a affirmé avoir reçu plusieurs offres d’équipes évoluant en EuroLeague et EuroCup, mais préfère rester concentré sur sa saison actuelle.

Killian Hayes continue d’essayer de progresser sur son tir extérieur



Pour Killian Hayes, la clé réside essentiellement dans son tir extérieur. Peu adroit à 3-points, l’ancien Choletais espère passer un cap pour retrouver un spot dans la grande ligue. C’est ainsi qu’il dit avoir travaillé dur avec Adam Harrington, coach adjoints des Brooklyn Nets, durant l’intersaison. Car les Nets semblent prêts à lui donner une nouvelle chance. Avec le départ de Denis Schröder, une place s’est libérée à la mène dans une franchise en reconstruction qui risque de vivre une deuxième partie de saison en roue libre, afin de viser la meilleure place possible à la Draft.

Mais avant cela, Killian Hayes veut bien démarrer la saison régulière en G-League, avec un premier match contre les Delaware Blue Coats le 30 décembre. De bonnes performances pourraient le ramener en NBA. Autrement, il sera peut-être temps d’envisager un réel retour en Europe, et espérer des parcours comme ceux de Théo Maledon ou Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans).