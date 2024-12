Killian Hayes à une passe du triple-double mais Long Island finit le Winter Showcase par 11 défaites de suite

Killian Hayes (1,96 m, 23 ans) continue de briller individuellement en G-League, mais son impact ne suffit pas à inverser la spirale négative des Long Island Nets. Lors de leur dernier match du Winter Showcase à Orlando, le meneur franco-américain a livré l’une de ses meilleures prestations cette saison : 23 points à 9/18 aux tirs (dont 2/7 à 3-points), 11 rebonds et 9 passes décisives, frôlant ainsi un triple-double. Cependant, ses six pertes de balle et l’incapacité collective des Nets à contenir le Rip City Remix ont scellé leur sort, avec une défaite 114-106.

Hayes 👉 Martin for the strong finish! 😤@LongIslandNets Don't miss the action LIVE on @Roku! pic.twitter.com/ifgSh88oqI — NBA G League (@nbagleague) December 22, 2024

Face à une équipe adverse bien équilibrée, emmenée par Alex Reese (21 points, 5/9 à 3-points), les Nets ont pourtant montré des signes encourageants en début de rencontre. Après avoir mené de 9 points dans le premier quart-temps, Long Island a été dépassé par un Remix plus régulier et collectif. Rip City a pris l’avantage dès le deuxième quart-temps, avant de dominer la deuxième mi-temps.

Outre Hayes, Jaylen Martin s’est également illustré avec 30 points et 7 rebonds, tandis que Kendall Brown a ajouté 27 points, 9 rebonds et 5 passes décisives. Pour Hayes, qui avait réalisé un triple-double plus tôt ce mois-ci, cette performance confirme son potentiel et sa capacité à se démarquer. Mais la série noire des Long Island Nets (11 défaites de suite) ternit ses efforts.

Place à la saison régulière

Les Rip City Remix – où pourrait jouer Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans) à terme – entameront la saison régulière face aux San Diego Clippers le 1er janvier. Les Nets, qui affronteront les Delaware Blue Coats le 30 décembre pour lancer leur saison régulière, voudront l’emporter pour ne pas rester sur la mauvaise dynamique du Winter Showcase.