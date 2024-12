Killian Hayes signe son premier triple-double en carrière

Killian Hayes (1,96 m, 23 ans) vient de signer le premier triple-double de sa carrière professionnelle. Désormais en G-League, chez les Long Island Nets, le meneur américano-français ne parvient pas à empêcher les défaites en cascade de son équipe lors du Tip-Off Tournament (12 en 14 matches), qui précède la saison régulière. Toutefois, le Florido-Maugeois se révèle complet avec 12,5 points à 41,9% de réussite aux tirs (dont 28,3% à 3-points), 5,2 rebonds et 7,4 passes décisives en 31 minutes de moyenne.

Ce dimanche 15 décembre, lors du nouveau revers des Nets sur le parquet de l’Entertainment and Sports Arena de Washington D.C., il a cumulé 15 points à 6/14 aux tirs (dont 1/3 à 3-points), 11 rebonds, 12 passes décisives et 5 balles perdues. Mais Long Island a perdu chez le Capital City Go-Go (137-121) après avoir été distancé lors du deuxième quart-temps (42-30).

Killian Hayes espère encore monter en puissance avant d’aborder la saison régulière de 34 rencontres, qui débutera après le NBA G-League Winter Showcase (du 19 au 22 décembre à Orlando, en Floride). De belles performances de sa part pourraient amener les Brooklyn Nets, la franchise NBA affiliée, à l’appeler en NBA. D’autant plus que ces derniers viennent d’échanger leur meneur titulaire Dennis Schröder à Golden State, et se retrouvent dépourvus sur le poste.

SOURCES: Killian Hayes is expected to join the Brooklyn Nets roster sometime in January.

A few more moves need to be made including potential buyout candidates in Ben Simmons and Bojan Bogdanovic. #NetsWorld

— NetsPress (@NetsPressIG) December 14, 2024