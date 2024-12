Quand Killian Hayes raconte son départ de Detroit : « C’était vraiment un choc »

Drafté en 7e position de la Draft 2020 par les Detroit Pistons, Killian Hayes n’a pas été au bout de son contrat rookie, coupé quelques mois avant la fin de ce dernier par la franchise du Michigan. Si ce dernier a failli rebondir en NBA aux à Brooklyn, une blessure lors de la présaison (hanche) a entravé ce possible retour. Les Nets ne l’ont pas intégré au roster pour la saison NBA, mais dans leur équipe de G-League, les Long Island Nets.

Alors que Killian Hayes (1,96 m, 23 ans) tente de se montrer dans l’anti-chambre de la NBA, l’ancien Choletais est revenu sur son éviction des Detroit Pistons pour le média Le Roster. Une situation qui fut difficile à vivre pour le meneur de 23 ans.

« Quand je me suis fait couper, c’était un peu un choc. Ce n’est pas quelque chose dont on avait parlé. C’était vraiment… Je me suis réveillé et j’ai eu un coup de téléphone et ça s’est passé comme ça. […] Mais je pense qu’après, il faut continuer. La vie ne s’arrête pas. Il faut continuer à travailler. C’est ce que j’ai fait depuis. »