Killian Hayes non-conservé par les Brooklyn Nets : direction la G-League

La nouvelle chance de Killian Hayes en NBA ne sera pas pour tout de suite. Le Français n’a pas passé le cut du roster final des Brooklyn Nets pour le début de la saison 2024-2025, mais il va cependant rester dans les parages de la franchise new yorkaise. En effet, le meneur débutera la saison en G-League, aux Long Island Nets selon les informations du journaliste d’ESPN Shams Charania.

The Brooklyn Nets are waiving former No. 7 pick Killian Hayes, sources tell ESPN. Hayes will continue to rehab a hip injury and pursue an NBA deal with Nets' Long Island G League affiliate. pic.twitter.com/JGzzjCjzOO

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2024