Après le choc de sa fin de contrat avec Golden State, Julie Vanloo rebondit aux Los Angeles Sparks

L’ascenseur émotionnel continue pour Julie Vanloo. Quelques jours seulement après avoir été libérée par les Golden State Valkyries, au lendemain de son titre de championne d’Europe avec la Belgique, la meneuse de 32 ans a trouvé un nouveau point de chute en WNBA. Les Los Angeles Sparks ont officialisé le recrutement de l’ancienne joueuse de l’ASVEL et Lattes-Montpellier, qui retrouve ainsi sa compatriote Julie Allemand.

La poursuite du rêve en WNBA pour Vanloo

Le timing n’aurait pas pu être plus cruel pour Julie Vanloo. Fraîchement de retour aux États-Unis après le titre européen remporté avec les Belgian Cats, elle apprenait en début de semaine son éviction des Valkyries.

Mais la native d’Ostende n’a pas baissé les bras, payant elle-même son billet d’avion pour rejoindre New York, où les Sparks affrontaient le Liberty jeudi soir. « Le rêve passe avant tout. Ça ne me dérange pas », raconte-t-elle à l’Associated Press. Entrée en jeu pour deux minutes seulement, Vanloo a pu goûter à nouveau au parquet WNBA, malgré la défaite des Sparks face au champion en titre (89-79). Cette 13e défaite en 18 matches maintient Los Angeles à l’avant-dernière place du classement.

Retrouvailles avec Julie Allemand

Avec ses moyennes de 6,8 points et 4,3 passes en 49 matches WNBA, Julie Vanloo apporte son expérience à une équipe des Sparks en quête de résultats. À Los Angeles, la meneuse retrouve également une compatriote championne d’Europe, Julie Allemand, avec qui elle compte participer au redressement de sa nouvelle formation. En espérant que cette dernière lui réserve un traitement plus agréable que les Golden State Valkyries précédemment…