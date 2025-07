L’ascenseur émotionnel de Julie Vanloo, championne d’Europe coupée dans l’avion : « Comme si le monde entier s’effondre sur tes épaules »

En l’espace de vingt-quatre heures, la meneuse belge Julie Vanloo (1,73 m, 32 ans) a vécu un véritable ascenseur émotionnel. Championne d’Europe en titre, la Belgique a réalisé le doublé en renversant l’Espagne en finale de l’Eurobasket 2025 au Pirée. Alors que l’heure était à la fête pour Mike Thibault et ses joueuses, l’ancienene montpelliéraine avait décidé d’abréger les festivités pour retourner au plus vite dans sa franchise WNBA, les Golden State Valkyries, où elle était titulaire en début de saison au poste 1.

Mais son rêve a viré au cauchemar après l’atterrissage de son appareil à San Francisco. Julie Vanloo a découvert que les Valkyries avaient décidé de rompre le contrat qui la liait à la franchise. “Submergée par les émotions”, la joueuse a pris la parole sur ses réseaux sociaux, deux jours après la décision.

La meneuse belge a avoué que la décision des Valkyries a été difficile à digérer, notamment au vu des sacrifices consentis avec sa sélection championne d’Europe : « Il y 48 heures, je devenais championne d’Europe et il y a 24 heures, j’étais coupée par Golden State. J’ai manqué la cérémonie de retour en Belgique et l’occasion de partager ce moment spécial avec ma famille et mes amis. Honnêtement, ça m’a fait mal. Je comprends que c’est le business, mais rien ne vous prépare à la solitude qui accompagne la rupture de contrat. On dirait que le monde entier s’écrase soudainement sur tes épaules”, image-t-elle.

PROFIL JOUEUR Julie VANLOO Poste(s): Meneur Taille: 173 cm Âge: 32 ans (10/02/1993) Nationalités: Stats 2025-2026 / WNBA PTS 4,6 #107 REB 1,9 #113 PD 4,1 #17

La rupture de son contrat est d’autant plus surprenante que son apport en expérience au sein de la toute jeune franchise WNBA était bienvenue. Statistiquement, la Belge pouvait certes aspirer à mieux : 4,6 points, 1,9 rebonds, 4,1 passes décisives en 19 minutes de moyenne sur ses 9 matchs avec les Valks.

« L’une des expériences les plus incroyables de ma vie »

Mais passé l’amertume, Julie Vanloo retient le positif de son expérience dans la Baie de San Francisco : “C’était l’une des expériences les plus incroyables de ma vie, et j’ai porté le maillot avec tellement de fierté. Merci, Golden State Valkyries, pour l’occasion. Je ne vais pas rester assis ici à être aigri, ce n’est pas ce que je suis. Je suis une personne reconnaissante, et je prône l’amour. C’est ce que je suis. J’ai fait un long chemin… de rêver d’être dans cette ligue, à espérer qu’un jour je serais draftée. Et je n’oublierai jamais que vous m’avez recrutée et que vous avez cru en moi. Quand ça fait tellement mal d’être coupée, cela signifie que c’était quelque chose de vraiment spécial que de faire partie de l’aventure, et je vous en serai éternellement reconnaissante”, relativise-t-elle.

Une page se tourne pour la joueuse, prête à entamer un nouveau défi : “Vous savez tous que je n’abandonne jamais”, conclut-elle.