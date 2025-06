Yannis Morin ne vivra pas une 2e finale consécutive en Liga Endesa : Tenerife n’a pas fait le poids contre Valence

La petite parenthèse espagnole de Yannis Morin à Tenerife se termine cette fois aux portes des finales de Liga Endesa, un an après avoir déjà connu ce stade de la compétition avec Murcie. Mais contrairement à son aventure avec l’UCAM, l’obstacle Valence était beaucoup trop relevé pour le club des Canaries, sèchement battu en demi-finale sur le score de 3-0.

💥 Así queda finalmente la SERIE de SEMIFINALES entre @valenciabasket y La Laguna Tenerife @CB1939Canarias, con un 3⃣-0⃣ a favor de los taronjas.#PlayoffLigaEndesa pic.twitter.com/oFs85cNxHL — Liga Endesa (@ACBCOM) June 14, 2025

Cinq matchs de playoffs pour Morin

Malgré le retour sur son île après deux grosses défaites dans la cité valenciane, Tenerife n’a pas réussi à prolonger la série à l’occasion du match 3 perdu sur le score de 87 à 94. Pourtant devant de 14 points en première période, les coéquipiers de Yannis Morin ont totalement été dépassé au retour des vestiaires, renversé par un troisième quart-temps exceptionnel de Valence (15-33). Avec notamment un énorme passage du héros du match, l’arrière sénégalais Brancou Badio, auteur de 28 points dont 11 dans le seul 3e quart-temps. Il a été brillamment épaulé par Jaime Pradilla (19 points, 5 rebonds) et Josep Puerto (13 points, 8 rebonds).

Complètement ébranlé par ce mauvais passage, Tenerife a perdu le fil en seconde période, multipliant les erreurs offensives malgré un nouveau bon match de son maestro Marcelinho Huertas (17 points et 9 passes décisives). Utilisé une quinzaine de minutes en moyenne sur ces phases finales, Yannis Morin n’a cependant pas vu le terrain pour ce match 3 des demi-finales. Au final, il termine ses secondes playoffs de Liga Endesa en carrière avec 4 points, 4,5 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception de moyenne en cinq matchs. Après sa longue saison au Japon (60 matchs avec Akita) et cette nouvelle pige ibérique, le Martiniquais va pouvoir prendre un repos bien mérité. Enfin, Louis Riga, l’autre Français de Tenerife, vu à deux reprises cette saison en BCL, n’a pas vu le terrain dans ces phases finales.

Une 3e finale pour Valence, face au Real Madrid ?

Ainsi, Valence va disputer sa troisième finale de Liga de son histoire, avec l’ambition de décrocher un nouveau titre dans l’élite du basket espagnol après celui de 2017. Le club valencian devrait retrouver le Real Madrid, bien parti dans sa série des demi-finales face à l’Unicaja Malaga de Killian Tillie, avec un avantage de 2 victoires à 0.