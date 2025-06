« On n’a peur de rien » – Nadir Hifi et Paris envoient un message fort à Monaco

Pour le commencement de l’acte II des finales des playoffs de Betclic ELITE entre Paris et Monaco, le scénario est déjà drastiquement différent de la série de 2024. Avec l’avantage du terrain cette fois-ci, le club de la capitale a envoyé un premier message fort en remportant de fort belle manière le match 1 contre la Roca Team (94-82).

Hifi et Paris n’ont pas oublié les Finales 2024

En conférence de presse, Nadir Hifi (1,85 m, 22 ans) a affiché sa satisfaction de voir son équipe mener pour la seconde apparition du Paris Basketball aux finales LNB. Surtout quand lui et ses partenaires avaient reçu deux gifles un an auparavant contre le même adversaire, battus respectivement de 29 et 39 points lors des matchs 3 et 4 en 2024. « On ne voulait pas que ça se reproduise une deuxième fois », soulignait-il. C’est chose faite, avec une victoire très convaincante d’entrée de jeu (94-82), pour déjà mettre la pression à Monaco avant le match 2, mardi 17 juin.

Nadir, qu’est-ce qu’il vous reste en mémoire des Finales 2024 perdues contre le même adversaire, Monaco ?

Il reste des séquelles. On ne voulait pas que ça se reproduise une deuxième fois. Mais c’est derrière nous, on a évolué, avec la saison d’EuroLeague. On a regardé les matchs de l’année dernière avec les gars. On n’oublie pas.

Comment avez-vous évolué justement ?

C’est une globalité. On a pris de l’expérience. On travaille sur d’autres défenses, on a beaucoup de variations par exempple. Tout le monde a progressé. On est davantage prêts mentalement. On sait ce dont ils sont capables. Ils font parties des deux meilleures équipes en Europe. L’année dernière nous a aidé a mieux préparer cette finale.

« On a imposé notre rythme »

L’équipe a mis énormément de points sur jeu rapide, c’est ce que vous vouliez…

C’est le gros point positif de ce soir : on a imposé notre rythme. On a couru, on a marqué des paniers faciles. C’est la base de notre jeu. Si on peut faire ça au maximum, c’est bénéfique pour nous.

Vous menez 1-0 dans cette série. Y a-t-il déjà un ascendant ?

Non pas du tout. Le but est de repartir à zéro à chaque match. Si tout le monde pense comme ça, on va y arriver. On sait de quoi cette équipe de Monaco est capable. Ils vont revenir avec plus d’outils et de fierté.

On a l’impression que l’équipe de Paris évolue à son meilleur niveau de jeu…

On n’a peur de rien, surtout avec la saison qu’on a fait en EuroLeague. Ça reste une série avec deux grosses équipes avec plein de talents pour gagner. Cela va se jouer sur des détails.

« Après ma belle saison, je n’aurai que des bons problèmes. » Nadir Hifi à propos des rumeurs sur son avenir

On parle beaucoup des différents départs autour de l’équipe. Comment le vivez-vous ?

C’est la fin d’une ère. On a tous envie de bien finir. On veut apporter ce premier titre au club. Certains joueurs veulent marquer les esprits et partir avec une très bonne image.

Il y a notamment pas mal de rumeurs vous concernant. Est-ce que vous savez si vous allez partir ou non de Paris ?

Il me reste une année de contrat. Il y a des rumeurs, j’ai eu des offres un peu partout en Europe. J’étudierai tout ça à la fin de la saison. Je veux rester focus sur cette finale. Après ma belle saison, je n’aurai que des bons problèmes.

À l’Adidas Arena (Paris).