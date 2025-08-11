Le BCM Gravelines-Dunkerque engage un rookie pour occuper le poste 4

David Joplin, ailier-fort américain de 23 ans issu de l’université de Marquette, rejoint le BCM Gravelines-Dunkerque selon nos informations pour sa première expérience professionnelle. Avec cette signature, le club maritime continue de construire un effectif ambitieux autour des arrivées déjà actées d’Edon Maxhuni, Mike Lewis II, Gauthier Denis et Soren Bracq, alors que Valentin Chery, Vafessa Fofana et Chris Babb restent et que le jeune Louka Letailleur passe professionnel.

Un parcours solide en NCAA

Natif de Milwaukee, David Joplin sort d’une carrière complète avec les Marquette Golden Eagles (Big East Conference), dont il est devenu le recordman du nombre de matchs disputés (139). Passé par Brookfield Central High School, où il affichait 25,6 points et 10,6 rebonds en dernière année, il a progressivement pris de l’ampleur en NCAA.

Sixième homme de l’année dans la Big East en 2022-2023, il est devenu titulaire à plein temps lors de ses deux dernières saisons, tournant à 10,8 points et 3,9 rebonds en 2023-2024. Lors de l’exercice 2024-2025, il a confirmé sa régularité en signant plusieurs grosses performances, comme ses 30 points face à DePaul ou ses 29 contre Georgia. De quoi lui permettre d’être invité par les Milwaukee Bucks pour la Summer League de Las Vegas le mois dernier. Mais pas de quoi signer avec eux en NBA, ce qui l’a conduit à se tourner vers d’autres marchés.

Un shooteur fiable pour le BCM

Ailier-fort moderne, capable d’écarter le jeu grâce à son adresse longue distance (229 tirs à 3-points inscrits en carrière NCAA), Joplin s’annonce comme une menace offensive supplémentaire pour le BCM. Il a également été élu dans la troisième équipe All-Big East en 2024-2025 et MVP du NABC All-Star Game disputé lors du Final Four NCAA.

Jean-Christophe Prat pourra ainsi compter sur un profil polyvalent, capable de sanctionner derrière l’arc et de contribuer au rebond.