L’ancien shooteur de l’ASVEL rejoint Neptunas Klaipeda, avec Arnas Velička

Passé par l’ASVEL entre 2019 et 2021, Rihards Lomazs (1,87 m, 29 ans) va découvrir la Lituanie. L’international letton s’est engagé avec le Neptunas Klaipeda pour la saison 2025-2026, avec qui il va jouer l’EuroCup. Il y évoluera aux côtés du meneur lituanien Arnas Velicka (1,95 m, 25 ans), brièvement aperçu à Champagne Basket en 2020-2021.
Un parcours riche en expériences européennes
La saison passée, Lomazs évoluait en Allemagne, au Telekom Baskets Bonn, où il a compilé 9,1 points, 1,9 rebond et 2,4 passes décisives de moyenne en 16 matchs de Bundesliga. L’exercice précédent, il avait porté les couleurs de Virtus Bologne, avec qui il a remporté la saison régulière de Serie A et atteint la finale du championnat italien.
International letton depuis 2018, il a notamment disputé le tournoi de qualification olympique 2024 à Riga, tournant à 12 points et 3,3 rebonds par match. Joueur expérimenté, il a aussi connu l’Espagne (Saragosse), la Turquie (Merkezefendi) et bien sûr la France, où il avait rejoint l’ASVEL en provenance de Ventspils à l’automne 2019. Cependant, peu utilisé sur place, il avait quitté le club en cours de saison 2020-2021.
