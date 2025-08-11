Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup

L’ancien shooteur de l’ASVEL rejoint Neptunas Klaipeda, avec Arnas Velička

EuroCup - Rihards Lomazs, ancien shooteur maison de l’ASVEL, s’engage avec Neptunas Klaipeda pour la saison 2025-2026, où il retrouvera l’ex-joueur de Champagne Basket Arnas Velička.
|
00h00
Résumé
L’ancien shooteur de l’ASVEL rejoint Neptunas Klaipeda, avec Arnas Velička

Rihards Lomazs est un shooteur reconnu sur le continent européen, et encore plus chez lui en Lettonie

Crédit photo : FIBA

Passé par l’ASVEL entre 2019 et 2021, Rihards Lomazs (1,87 m, 29 ans) va découvrir la Lituanie. L’international letton s’est engagé avec le Neptunas Klaipeda pour la saison 2025-2026, avec qui il va jouer l’EuroCup. Il y évoluera aux côtés du meneur lituanien Arnas Velicka (1,95 m, 25 ans), brièvement aperçu à Champagne Basket en 2020-2021.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Rihards Lomazs.jpg
Rihards LOMAZS
Poste(s): Arrière
Taille: 187 cm
Âge: 29 ans (13/04/1996)

Nationalités:

logo lat.jpg
Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket
PTS
13,8
#61
REB
1,5
#430
PD
5
#35

Un parcours riche en expériences européennes

La saison passée, Lomazs évoluait en Allemagne, au Telekom Baskets Bonn, où il a compilé 9,1 points, 1,9 rebond et 2,4 passes décisives de moyenne en 16 matchs de Bundesliga. L’exercice précédent, il avait porté les couleurs de Virtus Bologne, avec qui il a remporté la saison régulière de Serie A et atteint la finale du championnat italien.

International letton depuis 2018, il a notamment disputé le tournoi de qualification olympique 2024 à Riga, tournant à 12 points et 3,3 rebonds par match. Joueur expérimenté, il a aussi connu l’Espagne (Saragosse), la Turquie (Merkezefendi) et bien sûr la France, où il avait rejoint l’ASVEL en provenance de Ventspils à l’automne 2019. Cependant, peu utilisé sur place, il avait quitté le club en cours de saison 2020-2021.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
EuroCup
EuroCup
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
David Joplin, ici lors de la March Madness 2025, va passer pro au BCM Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Le BCM Gravelines-Dunkerque engage un rookie pour occuper le poste 4
Rihards Lomazs est un shooteur reconnu sur le continent européen, et encore plus chez lui en Lettonie
EuroCup
00h00L’ancien shooteur de l’ASVEL rejoint Neptunas Klaipeda, avec Arnas Velička
Nikola Jokic maitrise le jeu comme peu de joueurs dans l'histoire du basketball
EuroBasket
00h00[Vidéo] Nikola Jokic est un génie du basketball, épisode 19 578
Guillem Ferrando, ici avec Gérone, complète la sélection espagnole
EuroBasket
00h00L’Espagne fait venir un nouveau joueur pour préparer l’Euro 2025
Frédéric a coaché son quatrième match en équipe de France, dans son ancien Palais des Sports de Pau
EuroBasket
00h00[Vidéo] L’émotion de Frédéric Fauthoux, ovationné à Pau
Josh Earley ne viendra pas à Poissy
NM1
00h00Son poste 5 lui fait faux bond : le Poissy BA en quête d’un pivot
Justin Tillman quitte Nanterre
Basketball Champions League
00h00Après une saison à Nanterre, Justin Tillman rejoint Jean-Marc Pansa au BC Sabah en Azerbaïdjan
Steeve Essart a débuté sa carrière de coach à Caen
NM1
00h00Un ancien cardiac kid en retrouve un autre dans le staff de Levallois
Yves Pons passe de Gérone à Andorre
Liga Endesa
00h00Yves Pons trouve un autre club dans le championnat espagnol
Johnny Berhanemeskel a joué sa dernière saison en France en 2023-2024
Betclic ELITE
00h00Le Mans fait revenir en France un shooteur réputé pour remplacer Delaunay
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Josh Giddey dans le viseur des Warriors : un échange compliqué avec Chicago
NBA
00h00Les Boston Celtics prolongent leur coach champion NBA
NBA
00h00Pas de prolongation pour Trae Young à Atanta !
NBA
00h00Les chiffres de l’incroyable perte de poids de Luka Dončić révélés !
Javonte Green arrive à Détroit
NBA
00h00Les Detroit Pistons signent un ailier solide pour la saison 2025-2026
NBA
00h00Le programme de la soirée d’ouverture NBA et des matchs de Noël dévoilé
Karl Malone sous le maillot des Utah Jazz face aux Orlando Magic
NBA
00h00Gloire sur le parquet, scandales en dehors : le double visage troublant de Karl Malone
NBA
00h00Un affrontement pour l’éternité : MrBeast veut opposer Michael Jordan à LeBron James dans un duel légendaire
Luka Doncic, avant sa transformation physique, lors du Game 3 des playoffs de 2025 contre les Timberwolves
NBA
00h00« Je jouais déjà bien avant » : Luka Dončić répond à ses détracteurs avec humour après sa métamorphose physique
Carmelo Anthony et Dwane Wade derrière LeBron James lors de l'All-Star Game de 2012
NBA
00h00« Un moment pour la vie » : Carmelo Anthony intronisé au Hall of Fame par deux légendes NBA qu’il n’oubliera jamais
1 / 0