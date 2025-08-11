Le Havre tient le remplaçant de Mangin

Nadyr Labouize (1,88 m, 27 ans) ne portera plus le maillot de Quimper la saison prochaine. Alors qu’il était lié au club finistérien jusqu’au 30 juin 2026, le meneur n’entrait plus dans les plans du staff. Il va rebondir au STB Le Havre, concurrent direct de Quimper lors de la saison passée pour la montée en ELITE 2, afin de remplacer Benoit Mangin, parti début août.

PROFIL JOUEUR Nadyr LABOUIZE Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 27 ans (31/08/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 5,6 #248 REB 1,8 #278 PD 3,4 #58

L’équipe havraise récupère un meneur expérimenté

Selon nos informations, l’arrivée de Nadyr Labouize au Havre a été actée pour renforcer l’effectif de Lauriane Dolt. Avec Quimper en NM1 la saison dernière, le meneur a compilé 5,6 points, 1,8 rebond et 3,4 passes décisives en 29 matchs.

Son départ s’inscrit dans la suite logique des propos du président de l’UJAP Quimper, Maxime Laizé, dans Ouest-France, à propos des joueurs dont le temps de jeu pourrait être réduit avec l’arrivée de nouvelles recrues : « On va avoir plus d’effectif et on a fait des recrues de très bon niveau. Ça peut poser question pour certains… S’ils expriment leur envie de partir, on examinera. »

Un départ qui profite au STB

Pour Le Havre, la signature de Labouize répond à un besoin urgent après l’annonce du départ de Benoit Mangin le 9 août. Le meneur de 27 ans apportera son expérience de la NM1 et sa capacité à organiser le jeu, deux atouts précieux pour un club qui vise la stabilité et la compétitivité en ELITE 2. L’ancien joueur d’Angers, Andrézieux, Saint-Vallier et Boulogne-sur-Mer partagera la mène avec Thibault Desseignet (1,79 m, 26 ans).