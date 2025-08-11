Son poste 5 lui fait faux bond : le Poissy BA en quête d’un pivot

En juillet, Poissy avait officialisé l’arrivée de Josh Earley (2,00 m, 25 ans) pour renforcer son secteur intérieur en NM1. Passé par Southeast Missouri State (NCAA DI) et auteur d’un court passage en Géorgie, l’intérieur mobile devait être le point de fixation offensif du club francilien. Finalement, l’Américain ne rejoindra pas l’équipe pour la saison à venir.

Josh Earley rentre aux États-Unis

Dans un communiqué publié par Poissy, le club a annoncé que Josh Earley devait rentrer aux États-Unis pour raisons personnelles. « Josh sera notre point de fixation », expliquait pourtant son coach au moment de la signature en juillet, comptant sur son activité poste bas.

« Josh doit rentrer aux États-Unis pour raisons personnelles. Tout le club le remercie pour sa gentillesse et sa disponibilité. On lui souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour la suite de sa carrière », précise le communiqué officiel.

Poissy est désormais à la recherche d’un remplaçant pour la saison 2025-2026, afin de combler le vide laissé dans la raquette.