Après une saison à Nanterre, Justin Tillman rejoint Jean-Marc Pansa au BC Sabah en Azerbaïdjan

Après avoir porté le maillot de Nanterre 92 lors de la saison 2024-2025, Justin Tillman (2,03 m, 29 ans) va découvrir un nouveau championnat. L’intérieur américain s’est engagé avec le BC Sabah, club d’Azerbaïdjan où évolue déjà l’international français Jean-Marc Pansa. L’équipe disputera pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions (BCL).

Un renfort d’expérience pour le BC Sabah

Le BC Sabah, qui s’attaque à un défi inédit avec sa participation à la BCL, continue de bâtir un effectif compétitif. Après avoir recruté Jean-Marc Pansa, mais aussi les Américains David Nichols et Keith Jordan, le club a officialisé l’arrivée de Justin Tillman.

Passé par Dinamo Sassari (Italie) et l’AEK Athènes (Grèce), Tillman possède déjà une solide expérience européenne. La saison passée à Nanterre, il a tourné à 12,6 points, 4,9 rebonds et 0,4 passe décisive en 28 matchs joués de Betclic ÉLITE, aux côtés notamment de Desi Rodriguez. En BCL, l’ex-joueur de VCU affichait cette fois 13,0 points, 3,9 rebonds et 0,2 passe décisive après 16 matchs joués.

Une raquette complémentaire avec Pansa

Avec son profil offensif et sa capacité à scorer près du cercle comme à mi-distance, Tillman viendra compléter la présence dissuasive de Jean-Marc Pansa sous le panier. Ce duo intérieur pourrait être l’un des points forts du BC Sabah pour rivaliser face aux adversaires européens.

Le club azéri, encore peu connu sur la scène internationale, espère ainsi faire bonne figure lors de sa première campagne continentale.