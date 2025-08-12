Recherche
Liga Endesa

Quand Jonathan Rousselle se retrouve en Une du site de l'ACB

Jonathan Rousselle a été mis à l'honneur sur le site officiel de l'ACB pour la présentation des nouvelles tenues du Coviran Grenade, avec un design inspiré de la céramique Fajalauza.
00h00
Quand Jonathan Rousselle se retrouve en Une du site de l’ACB

Jonathan Rousselle pose en Une du site de l’ACB

Crédit photo : ACB.com

Le meneur français Jonathan Rousselle (1,88 m, 35 ans), qui entamera sa deuxième saison avec Grenade, a été choisi comme visage principal pour dévoiler les maillots 2025-2026 du club andalou, repêché en Liga Endesa depuis fin juillet. Les nouvelles tenues reprennent des éléments forts de l’identité culturelle de Grenade, entre tradition et modernité.

Une première tenue aux couleurs et motifs emblématiques

La première tenue, dominée par le noir, met à l’honneur la céramique Fajalauza, célèbre artisanat local. Les motifs traditionnels ornent à la fois le maillot et le short, et c’est dans les installations mêmes de la céramique Fajalauza que la séance photo a été réalisée, avec Jonathan Rousselle comme figure centrale.

Une deuxième tenue qui rend hommage à l’Alhambra

La deuxième version, destinée aux matchs à l’extérieur, adopte le blanc comme couleur principale. Sur la poitrine, une clé rappelle celle de la Puerta de la Justicia, l’entrée emblématique de l’Alhambra. Cette tenue porte également le logo officiel de la candidature de Grenade au titre de Capitale européenne de la culture 2031.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket
thegachette
Il s'est mis au Handball ???
