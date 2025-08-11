[Vidéo] L’émotion de Frédéric Fauthoux, ovationné à Pau

Ce vendredi 8 août, Frédéric Fauthoux a dirigé pour la quatrième fois l’équipe de France masculine. Et c’est dans sa salle de presque toujours, le Palais des Sports de Pau, que le « Petitou » a mené les Bleus à la victoire contre la Grande-Bretagne, dans le cadre de la préparation à l’EuroBasket 2025. À l’occasion de la présentation des équipes, l’ancien meneur emblématique de l’Élan Béarnais a reçu un hommage chaleureux du public, qui n’a pas manqué de le toucher en plein cœur.

Un moment d’émotion partagé avec le public palois

Ancien capitaine et figure de l’Élan Béarnais, Frédéric Fauthoux n’a jamais vraiment coupé le lien avec la salle qui l’a vu briller pendant de longues années. Lors de la présentation des joueurs et du staff, le Palais des Sports a résonné de longues ovations à son nom. L’actuel sélectionneur, visiblement surpris par l’intensité de cet accueil, a laissé transparaître son émotion, le regard embué.

Les Bleus poursuivent leur préparation

Sur le parquet, l’équipe de France a assuré l’essentiel en s’imposant face à la Grande-Bretagne (74-67), à moins d’un mois du début de l’EuroBasket 2025. Fauthoux, qui a pris les commandes des Bleus en octobre 2024, continue de peaufiner les automatismes et d’installer sa philosophie de jeu.

Une vidéo à voir ci-dessous

La séquence, captée par les caméras présentes sur place, est à voir ci-dessous. On y voit le technicien lutter pour retenir ses larmes tout en saluant le public, visiblement touché par cette marque d’affection. Un moment qui illustre l’attachement réciproque entre Fauthoux et la ville de Pau.