[Vidéo] Nikola Jokic est un génie du basketball, épisode 19 578

Avant d’écraser Chypre ce dimanche, la Serbie avait dominé la Grèce (76-66) samedi dans ce même tournoi de préparation à Chypre. Face à une sélection hellène privée de Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic a livré un récital avec 23 points à 8/14 au tir, 19 rebonds et 4 passes décisives en seulement 26 minutes.

Un chef d’orchestre sur le parquet

L’intérieur des Denver Nuggets a une nouvelle fois prouvé qu’il était l’un des joueurs les plus intelligents du basket mondial. Sur Twitter, l’entraîneur espagnol Gabo Loaiza a partagé une vidéo d’1 minute 12 illustrant la vision de jeu exceptionnelle de Jokic et sa capacité à faire le bon choix quasiment à chaque action.

Cette performance a permis à la Serbie de prendre le dessus sur la Grèce grâce à son collectif et au contrôle du rythme imposé par son pivot. De quoi envoyer un message clair à ses futurs adversaires, à l’approche de l’EuroBasket 2025.