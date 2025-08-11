Recherche
EuroBasket masculin

[Vidéo] Nikola Jokic est un génie du basketball, épisode 19 578

EuroBasket - Nikola Jokic a guidé la Serbie vers la victoire face à la Grèce (76-66) samedi lors du tournoi de Chypre, avec une prestation XXL ponctuée de 23 points et 19 rebonds. Retour en vidéo sur sa rencontre.
|
00h00
Résumé
Crédit photo : Julie Dumélié

Avant d’écraser Chypre ce dimanche, la Serbie avait dominé la Grèce (76-66) samedi dans ce même tournoi de préparation à Chypre. Face à une sélection hellène privée de Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic a livré un récital avec 23 points à 8/14 au tir, 19 rebonds et 4 passes décisives en seulement 26 minutes.

Nikola JOKIC
Nikola JOKIC
23
PTS
19
REB
4
PDE
Logo Préparation
SER
76 66
GRE

Un chef d’orchestre sur le parquet

L’intérieur des Denver Nuggets a une nouvelle fois prouvé qu’il était l’un des joueurs les plus intelligents du basket mondial. Sur Twitter, l’entraîneur espagnol Gabo Loaiza a partagé une vidéo d’1 minute 12 illustrant la vision de jeu exceptionnelle de Jokic et sa capacité à faire le bon choix quasiment à chaque action.

LIRE AUSSI

Cette performance a permis à la Serbie de prendre le dessus sur la Grèce grâce à son collectif et au contrôle du rythme imposé par son pivot. De quoi envoyer un message clair à ses futurs adversaires, à l’approche de l’EuroBasket 2025.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
