[Vidéo] Nikola Jokic est un génie du basketball, épisode 19 578
Nikola Jokic maitrise le jeu comme peu de joueurs dans l’histoire du basketball
Avant d’écraser Chypre ce dimanche, la Serbie avait dominé la Grèce (76-66) samedi dans ce même tournoi de préparation à Chypre. Face à une sélection hellène privée de Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic a livré un récital avec 23 points à 8/14 au tir, 19 rebonds et 4 passes décisives en seulement 26 minutes.
Un chef d’orchestre sur le parquet
L’intérieur des Denver Nuggets a une nouvelle fois prouvé qu’il était l’un des joueurs les plus intelligents du basket mondial. Sur Twitter, l’entraîneur espagnol Gabo Loaiza a partagé une vidéo d’1 minute 12 illustrant la vision de jeu exceptionnelle de Jokic et sa capacité à faire le bon choix quasiment à chaque action.
Cette performance a permis à la Serbie de prendre le dessus sur la Grèce grâce à son collectif et au contrôle du rythme imposé par son pivot. De quoi envoyer un message clair à ses futurs adversaires, à l’approche de l’EuroBasket 2025.
Detalles de Jokic en la victoria de 🇷🇸 vs 🇬🇷
Qué manera de escribir el juego… Anticipar, mapear el área y siempre escoger la decisión más correcta
Lo disfrutaremos en el #Eurobasket pic.twitter.com/pLOriC6OtG
— Gabo Loaiza (@gaboloaizaperez) August 11, 2025
Commentaires