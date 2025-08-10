Recherche
EuroBasket masculin

Nikola Jokic domine une Grèce orpheline de Giannis, l’Italie apprécie l’arrivée de Simone Fontecchio

Sans Giannis Antetokounmpo, la Grèce s'est logiquement inclinée contre la Serbie d'un Nikola Jokic dominant. L'Italie a dominé la Lettonie avec un très bon Simone Fontecchio tandis qu'Israël a logiquement signé une grosse victoire contre Chypre.
|
00h00
Nikola Jokic domine une Grèce orpheline de Giannis, l’Italie apprécie l’arrivée de Simone Fontecchio
Crédit photo : FIBA

La Serbie, médaillée de bronze aux derniers Jeux olympiques de Paris 2024, a signé une troisième victoire consécutive en préparation à l’EuroBasket 2025. Lors d’un tournoi à Chypre, la sélection serbe a pris le meilleur sur la Grèce, encore privée de Giannis Antetokounmpo (76-66).

– Limassol (CYP)

Nikola fait du Jokic

Toujours en entrainement individualisé, la star de la sélection hellénique a donc vu Nikola Jokic et la Serbie infliger une défaite à sa Grèce. Malgré un 2e quart-temps à son avantage (17-8), la Serbie a dû patienter jusqu’au bout pour s’imposer, avec des tirs décisifs d’Aleksa Avramovic. Jusqu’à lors, son collègue Nikola Jokic a formidablement mené son équipe avec 23 points (8/14 aux tirs), 19 rebonds, 4 passes décisives pour 4 ballons perdus en 26 minutes de jeu. Il a été bien secondé par deux autres joueurs NBA, Bogdan Bogdanovic et Nikola Jovic (9 points chacun).

Nikola JOKIC
Nikola JOKIC
23
PTS
19
REB
4
PDE
Logo Préparation
SER
76 66
GRE

Pour la Grèce, c’est l’intérieur du Panathinaïkos Dinos Mitoglou qui a assuré une grande majorité du scoring (18 points à 8/12), avec les arrières Tyler Dorsey (10 points) et Kostas Sloukas (11 points).

Israël se fait plaisir contre Chypre

Dans ce même tournoi de Chypre, l’hôte a subi une grosse défaite contre Israël, avec un écart final de 40 points (109-69). L’ancien Mets 92 Tomer Ginat a terminé co-meilleur marqueur de son équipe avec 15 points, mais aussi 8 rebonds et 5 passes décisives.

– Limassol (CYP)

Enfin, samedi 9 août, l’Italie a également poursuivi sa très belle préparation à l’EuroBasket 2025 avec là-aussi, une victoire contre un pays hôte, la Lettonie (88-75). La Squadra Azzura a pu compter sur le premier match de son joueur NBA, Simone Fontecchio. L’ailier de 29 ans a inscrit 21 points à 8/15 aux tirs, bien secondé en sortie de banc par les 16 points du Milanais Giampaolo Ricci. L’Italie continue de monter ainsi en puissance, après avoir signé des victoires contre le Sénégal et l’Islande.

 

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
