De Tarbes à la Tanzanie : changement de cap pour Mohamed Doumbya

Le monde du basketball est habitué aux transferts qui réservent leur lot de surprises, mais celui-ci a de quoi intriguer les suiveurs de la Nationale 1 (NM1) française. L’ailier-fort Mohamed Doumbya (2,02 m, 28 ans), vu en début de saison 2025-2026 sous les couleurs de l’Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket (UTLPB), quitte l’Europe pour s’envoler vers l’Afrique de l’Est. Le joueur s’engage avec Dar City en Tanzanie annonce son agence.

Un début de saison discret en NM1

Arrivé à l’intersaison, Mohamed Doumbya était une des recrues observées de près par le public bigourdan. Sous la houlette de l’UTLPB, il a participé aux premières semaines de compétition de la saison de NM1, le troisième échelon du basketball français. Si son temps de jeu et son impact statistique n’ont pas atteint les sommets escomptés (3,2 points, 1,9 rebond et 0,4 passe pour 3,2 d’évaluation en 10 minutes sur 12 matchs) c’était sa première expérience en France sous les couleurs de l’équipe pyrénéenne.

Dar City : un retour en Afrique

C’est maintenant un retour en Afrique pour le Sénégalais qui a joué au Rwanda en 2024 et 2025. Doumbya a choisi de poser ses valises à Dar es Salaam pour rejoindre Dar City afin de renforcer l’effectif pour la phase finale de la ligue locale NBL. Le club tanzanien, bien que moins connu des radars médiatiques européens, est un acteur montant sur la scène du basketball est-africain. L’ambition de Dar City est claire : monter en puissance dans son championnat national et s’imposer comme un candidat sérieux pour la qualification à la Basketball Africa League (BAL), la compétition majeure du continent.