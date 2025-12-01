Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

De Tarbes à la Tanzanie : changement de cap pour Mohamed Doumbya

Tanzanie - L'ailier-fort Mohamed Doumbya, qui a débuté la saison 2025/2026 sous les couleurs de l'Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket (UTLPB) quitte l'Europe pour s'envoler vers l'Afrique de l'Est. Le joueur s'engage avec Dar City en Tanzanie.
|
00h00
Résumé
Écouter
De Tarbes à la Tanzanie : changement de cap pour Mohamed Doumbya

Retour en Afrique pour l’ancien joueur du club rwandais d’UGB

Crédit photo : FERWABA

Le monde du basketball est habitué aux transferts qui réservent leur lot de surprises, mais celui-ci a de quoi intriguer les suiveurs de la Nationale 1 (NM1) française. L’ailier-fort Mohamed Doumbya (2,02 m, 28 ans), vu en début de saison 2025-2026 sous les couleurs de l’Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket (UTLPB), quitte l’Europe pour s’envoler vers l’Afrique de l’Est. Le joueur s’engage avec Dar City en Tanzanie annonce son agence.

Hane Sports Agency

Un début de saison discret en NM1

Arrivé à l’intersaison, Mohamed Doumbya était une des recrues observées de près par le public bigourdan. Sous la houlette de l’UTLPB, il a participé aux premières semaines de compétition de la saison de NM1, le troisième échelon du basketball français. Si son temps de jeu et son impact statistique n’ont pas atteint les sommets escomptés (3,2 points, 1,9 rebond et 0,4 passe pour 3,2 d’évaluation en 10 minutes sur 12 matchs) c’était sa première expérience en France sous les couleurs de l’équipe pyrénéenne.

LIRE AUSSI

Dar City : un retour en Afrique

C’est maintenant un retour en Afrique pour le Sénégalais qui a joué au Rwanda en 2024 et 2025. Doumbya a choisi de poser ses valises à Dar es Salaam pour rejoindre Dar City afin de renforcer l’effectif pour la phase finale de la ligue locale NBL. Le club tanzanien, bien que moins connu des radars médiatiques européens, est un acteur montant sur la scène du basketball est-africain. L’ambition de Dar City est claire : monter en puissance dans son championnat national et s’imposer comme un candidat sérieux pour la qualification à la Basketball Africa League (BAL), la compétition majeure du continent.

LIRE AUSSI
Tanzanie
Tanzanie
Suivre
Dar City
Dar City
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
John Roberson devrait continuer l'aventure avec... le HTV jusqu'en 2027 !
ELITE 2
00h00John Roberson bientôt prolongé au HTV jusqu’en 2027 ? Un dénouement inespéré pour Hyères-Toulon
La Hongrie revient de Belgique avec une nouvelle victoire lors des qualifications pour la Coupe du monde
Coupe du Monde masculine
00h00La Hongrie enchaîne contre la Belgique et prend la tête du groupe des Bleus
Cory Joseph avait encore un rôle correct en NBA avec Orlando la saison passée
Betclic ELITE
00h00Interdit de recrutement en EuroLeague, Monaco pourrait engager un meneur aux 953 matches NBA
À l’étranger
00h00De Tarbes à la Tanzanie : changement de cap pour Mohamed Doumbya
ELITE 2
00h00T.J. Parker débarque à la Chorale de Roanne avec un objectif clair : remonter en Betclic ELITE
Frédéric Fauthoux et Laurent Vila n'ont pas réussi à stopper l’hémorragie dans le dernier quart-temps en Finlande
Qualif' Coupe du Monde
00h00Albicy ému pour sa dernière, Fauthoux lucide : « On savait que ce serait un match compliqué et il l’a été »
Nelson Weidemann
EuroLeague
00h00L’Allemagne reste sur la bonne voie pour défendre son titre mondial
Matthew Strazel et l'équipe de France ont été débordés par la Finlande dans le dernier quart-temps
Qualif' Coupe du Monde
00h00Devant plus de 30 minutes, l’équipe de France a perdu pied ; cinquième défaite de suite en Finlande pour les Bleus
Betclic Élite
00h00Offre Black Friday : abonnez-vous un an à BeBasket pour seulement 29,99€ !
Betclic ELITE
00h00De la G-League au Chaudron : l’ESSM recrute un arrière pour en remplacer un autre
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Pourquoi Noa Essengue ne joue pas en NBA ? « Il doit d’abord se renforcer physiquement »
NBA
00h00Le duo Doncic–Reaves continue d’affoler la NBA alors que les Lakers signent une nouvelle victoire impressionnante sans LeBron
NBA
00h00NBA Europe 2027 : PSG et Manchester United prêts à créer leurs franchises basketball
Guerschon Yabusele a inscrit 7 points en 10 minutes contre Toronto
NBA
00h00Yabusele signe son record avec New York, Risacher solide
Moussa Diabaté a gagné ce samedi, contrairement à Nicolas Batum
NBA
00h00Gobert solide face à Boston, Diabaté précieux pour stopper la série des Raptors
NBA
00h00Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
1 / 0