Albicy ému pour sa dernière, Fauthoux lucide : « On savait que ce serait un match compliqué et il l’a été »

Après une prestation déjà très solide contre la Belgique vendredi, l’équipe de France a une nouvelle fois alterné le bon et le moins bon à Espoo. Longtemps devant, les Bleus ont craqué dans le dernier quart-temps pour s’incliner 83-76 en Finlande. Andrew Albicy, très impactant pour sa dernière sélection, et le sélectionneur Frédéric Fauthoux ont fait le point après la rencontre.

Albicy, meilleur éval et encore décisif pour sa dernière

Pour son ultime apparition en Bleu, Andrew Albicy (1,78 m, 35 ans) a livré l’une des meilleures prestations françaises du soir. Meneur du collectif, précieux défensivement et dans la maîtrise, il a terminé avec la meilleure évaluation du match côté français (15) et le meilleur +/- (+10), à égalité avec Benjamin Sène.

Il a également offert un moment fort juste avant le dernier quart-temps, avec un panier inscrit sur le buzzer de la fin du troisième quart, permettant aux Bleus de conserver un petit matelas avant l’ultime période.

Malgré cette solidité, le meneur n’a pas masqué sa frustration :

« On a bien commencé le match défensivement, on faisait ce qu’on voulait et ce qu’on avait préparé, a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match. Mais on a laissé des paniers faciles, ça leur a redonné de la confiance pour rester dans le match. On n’a pas fait les stops à la fin, ils ont marqué encore et encore. On savait que ce serait un match compliqué, surtout à l’extérieur, mais on est déçus parce qu’on tenait ce match. C’est le basket… »

La soirée avait forcément une dimension particulière pour lui :

« Il y avait beaucoup d’émotions, ma famille était là. Mais j’étais concentré sur la victoire. Maintenant, c’est fini, les émotions sont là, mais ça va, c’était le bon moment pour raccrocher et je suis convaincu que la nouvelle génération fera du bon boulot. »

Fauthoux regrette les erreurs défensives

Le sélectionneur Frédéric Fauthoux a lui aussi pointé les manques du dernier acte, après plus de 30 minutes convaincantes.

« On a fait 30, 35 bonnes minutes et après, on a fait trop d’erreurs défensives, alors que ce doit être notre force. On n’a pas contrôlé le tempo à la fin. Évidemment, on est déçus, mais ce n’est qu’un match dans ce groupe. On savait avant de jouer que ce serait un match compliqué et il l’a été. »

La France quitte donc cette première fenêtre sur un bilan équilibré (1-1), avec une double confrontation contre la Hongrie déjà attendue fin février début mars.