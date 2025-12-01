Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Albicy ému pour sa dernière, Fauthoux lucide : « On savait que ce serait un match compliqué et il l’a été »

Équipe de France - Andrew Albicy et Frédéric Fauthoux sont revenus sur la défaite de l’équipe de France en Finlande (83-76) ce lundi, en qualifications pour la Coupe du monde 2027. Le meneur a disputé sa dernière rencontre sous le maillot bleu.
|
00h00
Résumé
Écouter
Albicy ému pour sa dernière, Fauthoux lucide : « On savait que ce serait un match compliqué et il l’a été »

Frédéric Fauthoux et Laurent Vila n’ont pas réussi à stopper l’hémorragie dans le dernier quart-temps en Finlande

Crédit photo : Baptiste Da Costa

Après une prestation déjà très solide contre la Belgique vendredi, l’équipe de France a une nouvelle fois alterné le bon et le moins bon à Espoo. Longtemps devant, les Bleus ont craqué dans le dernier quart-temps pour s’incliner 83-76 en Finlande. Andrew Albicy, très impactant pour sa dernière sélection, et le sélectionneur Frédéric Fauthoux ont fait le point après la rencontre.

LIRE AUSSI

Albicy, meilleur éval et encore décisif pour sa dernière

Pour son ultime apparition en Bleu, Andrew Albicy (1,78 m, 35 ans) a livré l’une des meilleures prestations françaises du soir. Meneur du collectif, précieux défensivement et dans la maîtrise, il a terminé avec la meilleure évaluation du match côté français (15) et le meilleur +/- (+10), à égalité avec Benjamin Sène.

Andrew ALBICY
Andrew ALBICY
7
PTS
4
REB
2
PDE
Logo Qualif' Coupe du Monde
FIN
83 76
FRA

Il a également offert un moment fort juste avant le dernier quart-temps, avec un panier inscrit sur le buzzer de la fin du troisième quart, permettant aux Bleus de conserver un petit matelas avant l’ultime période.

Malgré cette solidité, le meneur n’a pas masqué sa frustration :

« On a bien commencé le match défensivement, on faisait ce qu’on voulait et ce qu’on avait préparé, a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match. Mais on a laissé des paniers faciles, ça leur a redonné de la confiance pour rester dans le match. On n’a pas fait les stops à la fin, ils ont marqué encore et encore. On savait que ce serait un match compliqué, surtout à l’extérieur, mais on est déçus parce qu’on tenait ce match. C’est le basket… »

La soirée avait forcément une dimension particulière pour lui :

« Il y avait beaucoup d’émotions, ma famille était là. Mais j’étais concentré sur la victoire. Maintenant, c’est fini, les émotions sont là, mais ça va, c’était le bon moment pour raccrocher et je suis convaincu que la nouvelle génération fera du bon boulot. »

Fauthoux regrette les erreurs défensives

Le sélectionneur Frédéric Fauthoux a lui aussi pointé les manques du dernier acte, après plus de 30 minutes convaincantes.

« On a fait 30, 35 bonnes minutes et après, on a fait trop d’erreurs défensives, alors que ce doit être notre force. On n’a pas contrôlé le tempo à la fin. Évidemment, on est déçus, mais ce n’est qu’un match dans ce groupe. On savait avant de jouer que ce serait un match compliqué et il l’a été. »

La France quitte donc cette première fenêtre sur un bilan équilibré (1-1), avec une double confrontation contre la Hongrie déjà attendue fin février début mars.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
France
France
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Frédéric Fauthoux et Laurent Vila n'ont pas réussi à stopper l’hémorragie dans le dernier quart-temps en Finlande
Qualif' Coupe du Monde
00h00Albicy ému pour sa dernière, Fauthoux lucide : « On savait que ce serait un match compliqué et il l’a été »
Nelson Weidemann
EuroLeague
00h00L’Allemagne reste sur la bonne voie pour défendre son titre mondial
Matthew Strazel et l'équipe de France ont été débordés par la Finlande dans le dernier quart-temps
Qualif' Coupe du Monde
00h00Devant plus de 30 minutes, l’équipe de France a perdu pied ; cinquième défaite de suite en Finlande pour les Bleus
Betclic Élite
00h00Offre Black Friday : abonnez-vous un an à BeBasket pour seulement 29,99€ !
Betclic ELITE
00h00De la G-League au Chaudron : l’ESSM recrute un arrière pour en remplacer un autre
Clément Cavallo et Nicolas De Jong, deux figures historiques du Boulazac Basket Dordogne
Betclic ELITE
00h00L’Esprit Sport (France Inter) consacre sa semaine au Boulazac Basket Dordogne
Cheikh Sané pourrait revenir à Aix-Maurienne, où il a joué en 2021-2022
ELITE 2
00h00Cheikh Sané de retour à Aix-Maurienne ? Le pivot sénégalais à l’essai pour remplacer Willem Brandwijk
Andrew Albicy dispute son 110e et dernier match en équipe de France ce lundi 1er décembre, en Finlande
Qualif' Coupe du Monde
00h00Entre l’impact de Sene, les adieux d’Albicy et l’étincelle de Strazel : une mène tricolore attendue en Finlande
Louis Labeyrie va disputer le match entre la Finlande et la France ce lundi 1er décembre
Qualif' Coupe du Monde
00h00Les 12 Bleus retenus pour Finlande – France ce lundi ; deux joueurs restent en civil
Interviews
00h00Du Rocher aux Carpates, l’itinéraire méconnu de Nicolas Vanel, qui s’épanouit en Roumanie
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Pourquoi Noa Essengue ne joue pas en NBA ? « Il doit d’abord se renforcer physiquement »
NBA
00h00Le duo Doncic–Reaves continue d’affoler la NBA alors que les Lakers signent une nouvelle victoire impressionnante sans LeBron
NBA
00h00NBA Europe 2027 : PSG et Manchester United prêts à créer leurs franchises basketball
Guerschon Yabusele a inscrit 7 points en 10 minutes contre Toronto
NBA
00h00Yabusele signe son record avec New York, Risacher solide
Moussa Diabaté a gagné ce samedi, contrairement à Nicolas Batum
NBA
00h00Gobert solide face à Boston, Diabaté précieux pour stopper la série des Raptors
NBA
00h00Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
1 / 0