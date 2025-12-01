T.J. Parker débarque à la Chorale de Roanne avec un objectif clair : remonter en Betclic ELITE

La Chorale de Roanne a officiellement confié les rênes de son équipe professionnelle à T.J. Parker ce lundi. L’ancien coach de l’ASVEL, arrivé avec l’ambition claire de ramener le club dans l’élite, a expliqué sa vision au micro d’Activ Radio.

L’arrivée de T.J. Parker relance les ambitions roannaises

La Chorale de Roanne débute une nouvelle ère avec T.J. Parker, qui a paraphé dimanche un contrat d’un an et demi et dirigé dès ce lundi son premier entraînement à la Halle André-Vacheresse. Le technicien retrouve ainsi un rôle de numéro 1 en France, après avoir quitté le Bayern Munich, où il évoluait comme adjoint. Aux côtés de Morgan Belnou, nouvel assistant qu’il a déjà croisé lors de son passage à l’ASVEL, l’ancien coach villeurbannais prend en main une équipe actuellement troisième d’Elite 2 (en compagnie de Denain et Vichy avec un bilan de 8 victoires pour 4 défaites), à deux succès du leader orléanais (10-2).

Un retour en France après Munich

Libéré par le Bayern Munich la semaine dernière, T.J. Parker renoue avec un environnement qu’il connaît bien. À l’ASVEL, il a passé plus d’une décennie dans différents rôles : joueur à la fin des années 2000, assistant, puis entraîneur principal entre 2020 et 2023. Il y a décroché palmarès notable avec deux titres de champion de France, une Coupe de France et une Leaders Cup remportée à Saint-Chamond en 2023.

À Munich, il a également rencontré Zoran Cvjetkovic, aujourd’hui directeur sportif de la Chorale, ce qui a facilité sa venue.

Une mission claire : retrouver la Betclic ELITE

Avant un premier match vendredi 5 décembre contre Nantes, l’objectif est assumé : revenir dans l’élite du basket français. Le nouvel entraîneur ne s’en cache pas : « Pour moi la Chorale de Roanne, ce n’est pas un club d’ELITE 2, c’est un club que j’ai connu en première division, en Betclic (ELITE). Donc le projet était vraiment très intéressant », explique-t-il à Activ Radio.

S’il reconnaît que quitter le Bayern impose un projet solide, il confirme avoir trouvé ce cadre à Roanne : « Il fallait que ça soit un projet sur le long terme. Et c’est ce qu’on s’est mis d’accord avec Zoran (Cvjetkovic) et Emmanuel (Brochot). Donc c’est pour ça. Ce n’est pas pour venir pour un an, mais vraiment le viser bien sûr à la remontée, mais derrière aussi d’autres objectifs. »

Une montée visée… mais plusieurs chemins possibles

La feuille de route ne fait aucun doute : « La feuille de route, c’est il faut monter, je le comprends. Bien sûr, il y a la première place, mais il ne faut pas oublier que s’il n’y a pas la première place, il y a aussi les playoffs. »

T.J. Parker a déjà commencé à analyser son nouvel effectif. Il connaît très bien le capitaine, Antoine Diot, un atout pour transmettre ses principes : « Il comprend très bien ma philosophie. Donc ça, ça peut m’aider aussi à lui de relier le message aux autres. »

Il a également croisé certains joueurs lorsqu’il coachait l’ASVEL, un point qui devrait faciliter sa prise en main.

Un premier test dès vendredi

La réception des Nantais – 10e au classement et qui voyagent bien (4 victoires en 5 matchs) – vendredi, pour la 13e journée de championnat marquera le début concret de cette mission : remettre la Chorale sur la voie d’un retour en Betclic ELITE, objectif partagé avec le président Emmanuel Brochot.