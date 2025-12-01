Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

T.J. Parker débarque à la Chorale de Roanne avec un objectif clair : remonter en Betclic ELITE

ELITE 2 - T.J. Parker prend les commandes de la Chorale avec une ambition claire : remonter en Betclic ELITE. « La Chorale n’est pas un club d’Elite 2 », affirme-t-il.
|
00h00
Résumé
Écouter
T.J. Parker débarque à la Chorale de Roanne avec un objectif clair : remonter en Betclic ELITE

T.J. Parker est arrivé avec une mission claire : ramener Roanne en Betclic ELITE.

Crédit photo : Jacques Cormareche

La Chorale de Roanne a officiellement confié les rênes de son équipe professionnelle à T.J. Parker ce lundi. L’ancien coach de l’ASVEL, arrivé avec l’ambition claire de ramener le club dans l’élite, a expliqué sa vision au micro d’Activ Radio.

L’arrivée de T.J. Parker relance les ambitions roannaises

La Chorale de Roanne débute une nouvelle ère avec T.J. Parker, qui a paraphé dimanche un contrat d’un an et demi et dirigé dès ce lundi son premier entraînement à la Halle André-Vacheresse. Le technicien retrouve ainsi un rôle de numéro 1 en France, après avoir quitté le Bayern Munich, où il évoluait comme adjoint. Aux côtés de Morgan Belnou, nouvel assistant qu’il a déjà croisé lors de son passage à l’ASVEL, l’ancien coach villeurbannais prend en main une équipe actuellement troisième d’Elite 2 (en compagnie de Denain et Vichy avec un bilan de 8 victoires pour 4 défaites), à deux succès du leader orléanais (10-2).

LIRE AUSSI

Un retour en France après Munich

Libéré par le Bayern Munich la semaine dernière, T.J. Parker renoue avec un environnement qu’il connaît bien. À l’ASVEL, il a passé plus d’une décennie dans différents rôles : joueur à la fin des années 2000, assistant, puis entraîneur principal entre 2020 et 2023. Il y a décroché palmarès notable avec deux titres de champion de France, une Coupe de France et une Leaders Cup remportée à Saint-Chamond en 2023.

À Munich, il a également rencontré Zoran Cvjetkovic, aujourd’hui directeur sportif de la Chorale, ce qui a facilité sa venue.

LIRE AUSSI

 

Une mission claire : retrouver la Betclic ELITE

Avant un premier match vendredi 5 décembre contre Nantes, l’objectif est assumé : revenir dans l’élite du basket français. Le nouvel entraîneur ne s’en cache pas : « Pour moi la Chorale de Roanne, ce n’est pas un club d’ELITE 2, c’est un club que j’ai connu en première division, en Betclic (ELITE). Donc le projet était vraiment très intéressant », explique-t-il à Activ Radio.

S’il reconnaît que quitter le Bayern impose un projet solide, il confirme avoir trouvé ce cadre à Roanne : « Il fallait que ça soit un projet sur le long terme. Et c’est ce qu’on s’est mis d’accord avec Zoran (Cvjetkovic) et Emmanuel (Brochot). Donc c’est pour ça. Ce n’est pas pour venir pour un an, mais vraiment le viser bien sûr à la remontée, mais derrière aussi d’autres objectifs. »

Une montée visée… mais plusieurs chemins possibles

La feuille de route ne fait aucun doute : « La feuille de route, c’est il faut monter, je le comprends. Bien sûr, il y a la première place, mais il ne faut pas oublier que s’il n’y a pas la première place, il y a aussi les playoffs. »

T.J. Parker a déjà commencé à analyser son nouvel effectif. Il connaît très bien le capitaine, Antoine Diot, un atout pour transmettre ses principes : « Il comprend très bien ma philosophie. Donc ça, ça peut m’aider aussi à lui de relier le message aux autres. »

Il a également croisé certains joueurs lorsqu’il coachait l’ASVEL, un point qui devrait faciliter sa prise en main.

LIRE AUSSI

Un premier test dès vendredi

La réception des Nantais – 10e au classement et qui voyagent bien (4 victoires en 5 matchs) – vendredi, pour la 13e journée de championnat marquera le début concret de cette mission : remettre la Chorale sur la voie d’un retour en Betclic ELITE, objectif partagé avec le président Emmanuel Brochot.

ELITE 2 – Journée 13
05/12/2025
CAE Caen
ANT Antibes
CHA Champagne Basket
QUI Quimper
ROA Roanne
NAN Nantes
CHA Challans
HTV Hyères-Toulon
SCA SCABB
PAU Pau-Lacq-Orthez
AIX Aix-Maurienne
ROC La Rochelle
ROU Rouen
DEN Denain
ASA Alliance Sport Alsace
VIC Vichy
06/12/2025
ORL Orléans
EVR Evreux
07/12/2025
BLO Blois
POI Poitiers

 

 

Roanne
Roanne
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
halle_37
Allez chorale
Répondre
(0) J'aime
coquio86
il nous faut gagner coute que coute à Blois en perte de vitesse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Répondre
(0) J'aime
Livenews
John Roberson devrait continuer l'aventure avec... le HTV jusqu'en 2027 !
ELITE 2
00h00John Roberson bientôt prolongé au HTV jusqu’en 2027 ? Un dénouement inespéré pour Hyères-Toulon
La Hongrie revient de Belgique avec une nouvelle victoire lors des qualifications pour la Coupe du monde
Coupe du Monde masculine
00h00La Hongrie enchaîne contre la Belgique et prend la tête du groupe des Bleus
Cory Joseph avait encore un rôle correct en NBA avec Orlando la saison passée
Betclic ELITE
00h00Interdit de recrutement en EuroLeague, Monaco pourrait engager un meneur aux 953 matches NBA
À l’étranger
00h00De Tarbes à la Tanzanie : changement de cap pour Mohamed Doumbya
ELITE 2
00h00T.J. Parker débarque à la Chorale de Roanne avec un objectif clair : remonter en Betclic ELITE
Frédéric Fauthoux et Laurent Vila n'ont pas réussi à stopper l’hémorragie dans le dernier quart-temps en Finlande
Qualif' Coupe du Monde
00h00Albicy ému pour sa dernière, Fauthoux lucide : « On savait que ce serait un match compliqué et il l’a été »
Nelson Weidemann
EuroLeague
00h00L’Allemagne reste sur la bonne voie pour défendre son titre mondial
Matthew Strazel et l'équipe de France ont été débordés par la Finlande dans le dernier quart-temps
Qualif' Coupe du Monde
00h00Devant plus de 30 minutes, l’équipe de France a perdu pied ; cinquième défaite de suite en Finlande pour les Bleus
Betclic Élite
00h00Offre Black Friday : abonnez-vous un an à BeBasket pour seulement 29,99€ !
Betclic ELITE
00h00De la G-League au Chaudron : l’ESSM recrute un arrière pour en remplacer un autre
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Pourquoi Noa Essengue ne joue pas en NBA ? « Il doit d’abord se renforcer physiquement »
NBA
00h00Le duo Doncic–Reaves continue d’affoler la NBA alors que les Lakers signent une nouvelle victoire impressionnante sans LeBron
NBA
00h00NBA Europe 2027 : PSG et Manchester United prêts à créer leurs franchises basketball
Guerschon Yabusele a inscrit 7 points en 10 minutes contre Toronto
NBA
00h00Yabusele signe son record avec New York, Risacher solide
Moussa Diabaté a gagné ce samedi, contrairement à Nicolas Batum
NBA
00h00Gobert solide face à Boston, Diabaté précieux pour stopper la série des Raptors
NBA
00h00Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
1 / 0