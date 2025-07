Une prolongation et une promesse de reconversion pour Antoine Diot à Roanne

L’heure de la retraite n’a pas encore sonné pour Antoine Diot (1,93 m, 36 ans) ! En réflexion pendant quelques semaines à l’issue de ses deux ans de contrat à Roanne, le plus gros CV d’ÉLITE 2 a tranché : il a rempilé un an de plus avec la Chorale !

« Un attachement particulier pour la Chorale »

« Je suis très heureux de continuer l’aventure avec la Chorale », a-t-il indiqué sur le site officiel du club. « J’aime l’idée de faire partie de ce projet. J’ai un attachement particulier pour ce club, et pour les toutes les personnes qui le font vivre. »

Toujours marqué par la descente roannaise en 2024, Antoine Diot a découvert l’ÉLITE 2 la saison dernière. Toujours embêté par quelques petites blessures, le Bressan a pourtant été l’un des stabilisateurs du jeu choralien avec 6 points à 43%, 2,4 rebonds et 4,1 passes décisives.

PROFIL JOUEUR Antoine DIOT Poste(s): Meneur Taille: 193 cm Âge: 36 ans (17/01/1989) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 6 #178 REB 2,4 #167 PD 4,1 #19

« C’est une grande joie de voir Antoine poursuivre sa carrière une saison supplémentaire avec la Chorale », se réjouit son entraîneur, Thomas Andrieux. « C’est un joueur exemplaire sur et en dehors du terrain, et un relais précieux pour le staff. Son implication et sa volonté ne sont plus à démontrer. »

En immersion dans les bureaux du club ?

S’il prolonge pour un an, c’est avec l’espoir de vivre une saison collective meilleure que la précédente (élimination en quart de finale des playoffs), idéalement pour ramener la Chorale en Betclic ÉLITE. Mais également pour préparer l’avenir… Intéressé par la perspective de rester dans le basket, le champion d’Europe 2013 a obtenu l’engagement que le club ligérien lui proposerait une reconversion, « dont les contours restent à définir », à l’issue de la saison. « On va lui ouvrir toutes les portes pour qu’il appréhende tous les métiers liés à un club professionnel », précise le directeur général, Bertrand Rodamel, au Progrès.