Morgan Belnou accompagne T.J. Parker à Roanne

L’arrivée de T.J. Parker à Roanne, bientôt actée après sa libération du Bayern Munich, va s’accompagner de celle de Morgan Belnou. Après une saison blanche passée à se ressourcer à la suite de sa difficile expérience au CEP Lorient, l’ancien assistant de l’ASVEL retrouve ainsi un staff professionnel à hautes ambitions. Un retour attendu pour un technicien qui avait collaboré avec T.J. Parker au sein du club villeurbannais.

En plus de Morgan Belnou, un staff déjà bien fourni

La Chorale, qui s’est séparée de Thomas Andrieux pour relancer un projet ambitieux, comptera désormais trois assistants autour de T.J. Parker : Morgan Belnou, mais aussi Frédéric Jaudon et Loïc Bard, qui sont toujours sous contrat. Un staff conséquent pour une formation qui n’a jamais caché son objectif de remonter rapidement en Betclic ELITE. Belnou y apportera notamment ses compétences reconnues en scouting et en préparation des rencontres, secteur dans lequel il s’était distingué à l’ASVEL.

Un rebond après l’épisode difficile du CEP Lorient

Morgan Belnou restait sur une saison 2023-2024 compliquée en Nationale 1 masculine. Arrivé à Lorient un an plus tôt, après son passage à l’ASVEL où il avait coaché plusieurs matches d’EuroLeague, il n’était pas parvenu à éviter la relégation sportive du CEP. Le club avait alors annoncé son départ en mai 2024 via un communiqué : « Le comité directeur a rencontré ce (lundi) matin même le coach Morgan Belnou, et lui a fait part de sa volonté de donner une nouvelle orientation à son contrat pour la prochaine saison, voire qu’il ne s’opposerait pas à un départ anticipé lui permettant d’exercer ses fonctions dans un autre club de son choix », expliquait Lorient.

Ancien coach de Brissac, passé également par Le Portel, Morgan Belnou avait ensuite choisi de prendre du recul, une saison complète, avant de se relancer dans un projet cohérent. Ce sera à Roanne, avec un coach qu’il a déjà accompagné au plus haut niveau.