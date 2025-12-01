Recherche
EuroLeague

Interdit de recrutement en EuroLeague, Monaco pourrait engager un meneur aux 953 matches NBA

EuroLeague - Dans l'incapacité de qualifier de nouveaux joueurs en EuroLeague, l'AS Monaco avance tout de même sur Cory Joseph, vétéran canadien à 953 matches NBA, selon Athletiko.
00h00
Interdit de recrutement en EuroLeague, Monaco pourrait engager un meneur aux 953 matches NBA

Cory Joseph avait encore un rôle correct en NBA avec Orlando la saison passée

Crédit photo : © Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

L’AS Monaco, malgré une sanction qui lui interdit actuellement de qualifier de nouveaux joueurs en EuroLeague, est en passe d’ajouter Cory Joseph (1,88 m, 34 ans) à sa ligne arrière. Le meneur canadien, fort de 14 saisons NBA et d’un titre en 2014 en back-up de Tony Parker aux San Antonio Spurs, pourrait rejoindre la Roca Team dans les prochains jours. Reste à savoir si celui qui est amené à remplacer Nick Calathes sur la ligne arrière ne pourra jouer qu’en Betclic ELITE, ou si Monaco rentrera dans les clous au niveau de l’EuroLeague.

LIRE AUSSI

L’AS Monaco vise Cory Joseph pour renforcer sa mène

Selon Athletiko, Cory Joseph est l’élu de Vassilis Spanoulis pour renforcer la ligne arrière monégasque. À 34 ans, le meneur jouera pour la première fois en  EuroLeague, avec l’objectif d’apporter de l’équilibre dans une rotation où Mike James, Matthew Strazel et Elie Okobo partageaient les responsabilités sur la scène européenne, avec le soutien de David Michineau en championnat de France.

L’arrivée d’un meneur passeur comme Joseph va dans le sens recherché par Spanoulis : apporter de la maîtrise, de l’expérience et une répartition plus saine des tâches offensives.

Un CV NBA long comme le bras

Arrivé en NBA en 2011, Cory Joseph a disputé 866 rencontres NBA – 953 en additionnant saison régulière et playoffs – et tournait en carrière à 6,7 points, 2,4 rebonds et 2,9 passes décisives. Drafté par San Antonio, il y a remporté le titre en 2014 avant de poursuivre à Toronto, Indiana, Sacramento, Detroit, Golden State puis Orlando la saison passée.

Tony Parker aux côtés de Cory Joseph à San Antonio en janvier 2014
Tony Parker aux côtés de Cory Joseph à San Antonio en janvier 2014 (© Soobum Im-Imagn Images)

L’intéressé sort donc de 14 ans de NBA, dont une dernière campagne avec le Magic en 2024-2025 (50 apparitions).

Cousin d’un ancien joueur du championnat de France

Si rien ne bouge concernant la position de l’EuroLeague, Monaco aura le luxe de pouvoir aligner un ancien champion NBA uniquement pour le championnat de France. Un championnat dont son cousin, Kris Joseph (2,03 m, 36 ans), pourra lui parler, lui qui a joué en Pro A à Chalon, Dijon et Orléans, puis en Pro B au Havre, à Paris et enfin à Blois en 2019-2020.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
