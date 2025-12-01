Interdit de recrutement en EuroLeague, Monaco pourrait engager un meneur aux 953 matches NBA

L’AS Monaco, malgré une sanction qui lui interdit actuellement de qualifier de nouveaux joueurs en EuroLeague, est en passe d’ajouter Cory Joseph (1,88 m, 34 ans) à sa ligne arrière. Le meneur canadien, fort de 14 saisons NBA et d’un titre en 2014 en back-up de Tony Parker aux San Antonio Spurs, pourrait rejoindre la Roca Team dans les prochains jours. Reste à savoir si celui qui est amené à remplacer Nick Calathes sur la ligne arrière ne pourra jouer qu’en Betclic ELITE, ou si Monaco rentrera dans les clous au niveau de l’EuroLeague.

L’AS Monaco vise Cory Joseph pour renforcer sa mène

Selon Athletiko, Cory Joseph est l’élu de Vassilis Spanoulis pour renforcer la ligne arrière monégasque. À 34 ans, le meneur jouera pour la première fois en EuroLeague, avec l’objectif d’apporter de l’équilibre dans une rotation où Mike James, Matthew Strazel et Elie Okobo partageaient les responsabilités sur la scène européenne, avec le soutien de David Michineau en championnat de France.

L’arrivée d’un meneur passeur comme Joseph va dans le sens recherché par Spanoulis : apporter de la maîtrise, de l’expérience et une répartition plus saine des tâches offensives.

💣 «Βόμβα» της Μονακό: Παίρνει τον Κόρι Τζόζεφ! Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του @Tsaltas46 , ο Καναδός γκαρντ είναι ο «εκλεκτός» του Βασίλη Σπανούλη για την περιφέρεια της Μονακό! pic.twitter.com/jK9AUmPe5c — Athletiko (@athletiko_gr) December 1, 2025

Un CV NBA long comme le bras

Arrivé en NBA en 2011, Cory Joseph a disputé 866 rencontres NBA – 953 en additionnant saison régulière et playoffs – et tournait en carrière à 6,7 points, 2,4 rebonds et 2,9 passes décisives. Drafté par San Antonio, il y a remporté le titre en 2014 avant de poursuivre à Toronto, Indiana, Sacramento, Detroit, Golden State puis Orlando la saison passée.

L’intéressé sort donc de 14 ans de NBA, dont une dernière campagne avec le Magic en 2024-2025 (50 apparitions).

Cousin d’un ancien joueur du championnat de France

Si rien ne bouge concernant la position de l’EuroLeague, Monaco aura le luxe de pouvoir aligner un ancien champion NBA uniquement pour le championnat de France. Un championnat dont son cousin, Kris Joseph (2,03 m, 36 ans), pourra lui parler, lui qui a joué en Pro A à Chalon, Dijon et Orléans, puis en Pro B au Havre, à Paris et enfin à Blois en 2019-2020.