La Hongrie enchaîne contre la Belgique et prend la tête du groupe des Bleus

La soirée de Mons restera dans les annales pour de mauvaises raisons. Après leur défaite face à la France vendredi, les Belgian Lions ont de nouveau chuté à domicile, cette fois contre la Hongrie (85-87), dans un match qu’ils devaient absolument remporter pour leurs ambitions de qualification à la Coupe du Monde 2027.

Un début de match laborieux qui hypothèque la suite

Dès l’entame, les Lions ont montré des signes de fébrilité. Retin Obasohan peine à trouver son rythme tandis que l’équipe force ses tirs avec une réussite catastrophique à 3-points (1/9). Seul Siebe Ledegen parvient à maintenir la Belgique dans le match lors du premier quart (15-18), soutenu par l’activité de Kevin Tumba.

La situation s’aggrave dans le deuxième quart avec une défense belge bien plus permissive que face à la France. Les Hongrois en profitent pour sanctionner avec une adresse remarquable (7/8 à 3-points), menés par Nate Reuvers qui inscrit 13 points dans ce seul quart-temps (5/9 dont 3/4 à 3-points). À la pause, les Lions accusent déjà neuf points de retard (36-45).

Le troisième quart voit l’écart se creuser davantage, atteignant même 15 points d’avance pour la Hongrie (55-66). Malgré les nombreuses rotations effectuées par Julien Mahé, les Lions peinent à retrouver un fond de jeu cohérent et terminent cette période avec 11 points de retard.

Un sursaut tardif mais insuffisant

Le dernier quart offre enfin le spectacle espéré. Niels Van den Eynde sonne la charge avec deux tirs primés, bien suppléé par Retin Obasohan qui retrouve son efficacité. La contre-attaque lancée par ce dernier et conclue par Van den Eynde redonne l’avantage aux Lions pour la première fois depuis le premier quart (69-68). Le tir primé d’Obasohan fait exploser la foule de Mons (72-68).

Mais les Hongrois ne se laissent pas impressionner et le chassé-croisé commence. Les sorties sur fautes de Loïc Schwartz puis de Retin Obasohan, pourtant impériaux dans ce retour, portent un coup fatal aux espoirs belges. La faute de Tumba sur le tir à 3-points de Nate Reuvers à 31 secondes de la fin, qui convertit deux lancers sur trois, donne trois points d’avance aux visiteurs (83-86).

Malgré le panier de Van den Eynde qui ramène les Lions à un point (85-86), Szilard Benke ne convertit qu’un seul lancer à 14 secondes du terme. Les Lions ont encore une dernière chance d’arracher au minimum la prolongation, mais s’emmêlent les pinceaux dans les dernières secondes sans réelle tentative de tir.

Une situation critique au classement

Au final, Retin Obasohan termine meilleur marqueur belge avec 31 points, épaulé par Niels van den Eynde et Loïc Schwartz (15 points chacun). Cette défaite place la Belgique en dernière position du groupe G avec seulement 2 points, suite à la victoire simultanée de la Finlande contre la France (83-76). La Hongrie prend la tête avec 4 points, devançant Finlandais et Français.

Les Belgian Lions n’auront désormais plus droit à l’erreur lors de la prochaine fenêtre internationale avec la double confrontation face à la Finlande : le 27 février 2026 en Belgique et le 1er mars en Finlande. Seuls les trois premiers du groupe G se qualifieront pour le second tour des qualifications à la Coupe du Monde 2027 au Qatar.

La Hongrie seul leader du groupe G

Après sa victoire contre la Finlande vendredi (89-82), la Hongrie a réalisé une belle opération en enchaînant en Belgique. De fait, avec la défaite des Bleus en Finlande, les Hongrois sont seuls leaders du groupe G. L’équipe de France, qui jouera en Hongrie son prochain match, le vendredi 27 février, avant de recevoir cette même sélection deux jours plus tard (le dimanche 1er mars) à Antarès, est prévenue : cette prochaine fenêtre internationale sera décisive pour son avenir international.