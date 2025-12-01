Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe du Monde masculine

La Hongrie enchaîne contre la Belgique et prend la tête du groupe des Bleus

Coupe du monde - Les Belgian Lions s'inclinent à domicile face à la Hongrie (85-87) lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2027. Une défaite qui complique sérieusement leurs chances de qualification pour la compétition au Qatar. L'équipe de France est prévenue, elle qui va affronter la Hongrie par deux fois lors de la prochaine fenêtre internationale.
|
00h00
Résumé
Écouter
La Hongrie enchaîne contre la Belgique et prend la tête du groupe des Bleus

La Hongrie revient de Belgique avec une nouvelle victoire lors des qualifications pour la Coupe du monde

Crédit photo : FIBA

La soirée de Mons restera dans les annales pour de mauvaises raisons. Après leur défaite face à la France vendredi, les Belgian Lions ont de nouveau chuté à domicile, cette fois contre la Hongrie (85-87), dans un match qu’ils devaient absolument remporter pour leurs ambitions de qualification à la Coupe du Monde 2027.

LIRE AUSSI

Un début de match laborieux qui hypothèque la suite

Dès l’entame, les Lions ont montré des signes de fébrilité. Retin Obasohan peine à trouver son rythme tandis que l’équipe force ses tirs avec une réussite catastrophique à 3-points (1/9). Seul Siebe Ledegen parvient à maintenir la Belgique dans le match lors du premier quart (15-18), soutenu par l’activité de Kevin Tumba.

La situation s’aggrave dans le deuxième quart avec une défense belge bien plus permissive que face à la France. Les Hongrois en profitent pour sanctionner avec une adresse remarquable (7/8 à 3-points), menés par Nate Reuvers qui inscrit 13 points dans ce seul quart-temps (5/9 dont 3/4 à 3-points). À la pause, les Lions accusent déjà neuf points de retard (36-45).

Le troisième quart voit l’écart se creuser davantage, atteignant même 15 points d’avance pour la Hongrie (55-66). Malgré les nombreuses rotations effectuées par Julien Mahé, les Lions peinent à retrouver un fond de jeu cohérent et terminent cette période avec 11 points de retard.

Un sursaut tardif mais insuffisant

Le dernier quart offre enfin le spectacle espéré. Niels Van den Eynde sonne la charge avec deux tirs primés, bien suppléé par Retin Obasohan qui retrouve son efficacité. La contre-attaque lancée par ce dernier et conclue par Van den Eynde redonne l’avantage aux Lions pour la première fois depuis le premier quart (69-68). Le tir primé d’Obasohan fait exploser la foule de Mons (72-68).

Mais les Hongrois ne se laissent pas impressionner et le chassé-croisé commence. Les sorties sur fautes de Loïc Schwartz puis de Retin Obasohan, pourtant impériaux dans ce retour, portent un coup fatal aux espoirs belges. La faute de Tumba sur le tir à 3-points de Nate Reuvers à 31 secondes de la fin, qui convertit deux lancers sur trois, donne trois points d’avance aux visiteurs (83-86).

Malgré le panier de Van den Eynde qui ramène les Lions à un point (85-86), Szilard Benke ne convertit qu’un seul lancer à 14 secondes du terme. Les Lions ont encore une dernière chance d’arracher au minimum la prolongation, mais s’emmêlent les pinceaux dans les dernières secondes sans réelle tentative de tir.

Une situation critique au classement

Au final, Retin Obasohan termine meilleur marqueur belge avec 31 points, épaulé par Niels van den Eynde et Loïc Schwartz (15 points chacun). Cette défaite place la Belgique en dernière position du groupe G avec seulement 2 points, suite à la victoire simultanée de la Finlande contre la France (83-76). La Hongrie prend la tête avec 4 points, devançant Finlandais et Français.

Les Belgian Lions n’auront désormais plus droit à l’erreur lors de la prochaine fenêtre internationale avec la double confrontation face à la Finlande : le 27 février 2026 en Belgique et le 1er mars en Finlande. Seuls les trois premiers du groupe G se qualifieront pour le second tour des qualifications à la Coupe du Monde 2027 au Qatar.

La Hongrie seul leader du groupe G

Après sa victoire contre la Finlande vendredi (89-82), la Hongrie a réalisé une belle opération en enchaînant en Belgique. De fait, avec la défaite des Bleus en Finlande, les Hongrois sont seuls leaders du groupe G. L’équipe de France, qui jouera en Hongrie son prochain match, le vendredi 27 février, avant de recevoir cette même sélection deux jours plus tard (le dimanche 1er mars) à Antarès, est prévenue : cette prochaine fenêtre internationale sera décisive pour son avenir international.

LIRE AUSSI
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
France
France
Suivre
Finlande
Finlande
Suivre
Hongrie
Hongrie
Suivre
Belgique
Belgique
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
John Roberson devrait continuer l'aventure avec... le HTV jusqu'en 2027 !
ELITE 2
00h00John Roberson bientôt prolongé au HTV jusqu’en 2027 ? Un dénouement inespéré pour Hyères-Toulon
La Hongrie revient de Belgique avec une nouvelle victoire lors des qualifications pour la Coupe du monde
Coupe du Monde masculine
00h00La Hongrie enchaîne contre la Belgique et prend la tête du groupe des Bleus
Cory Joseph avait encore un rôle correct en NBA avec Orlando la saison passée
Betclic ELITE
00h00Interdit de recrutement en EuroLeague, Monaco pourrait engager un meneur aux 953 matches NBA
À l’étranger
00h00De Tarbes à la Tanzanie : changement de cap pour Mohamed Doumbya
ELITE 2
00h00T.J. Parker débarque à la Chorale de Roanne avec un objectif clair : remonter en Betclic ELITE
Frédéric Fauthoux et Laurent Vila n'ont pas réussi à stopper l’hémorragie dans le dernier quart-temps en Finlande
Qualif' Coupe du Monde
00h00Albicy ému pour sa dernière, Fauthoux lucide : « On savait que ce serait un match compliqué et il l’a été »
Nelson Weidemann
EuroLeague
00h00L’Allemagne reste sur la bonne voie pour défendre son titre mondial
Matthew Strazel et l'équipe de France ont été débordés par la Finlande dans le dernier quart-temps
Qualif' Coupe du Monde
00h00Devant plus de 30 minutes, l’équipe de France a perdu pied ; cinquième défaite de suite en Finlande pour les Bleus
Betclic Élite
00h00Offre Black Friday : abonnez-vous un an à BeBasket pour seulement 29,99€ !
Betclic ELITE
00h00De la G-League au Chaudron : l’ESSM recrute un arrière pour en remplacer un autre
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Pourquoi Noa Essengue ne joue pas en NBA ? « Il doit d’abord se renforcer physiquement »
NBA
00h00Le duo Doncic–Reaves continue d’affoler la NBA alors que les Lakers signent une nouvelle victoire impressionnante sans LeBron
NBA
00h00NBA Europe 2027 : PSG et Manchester United prêts à créer leurs franchises basketball
Guerschon Yabusele a inscrit 7 points en 10 minutes contre Toronto
NBA
00h00Yabusele signe son record avec New York, Risacher solide
Moussa Diabaté a gagné ce samedi, contrairement à Nicolas Batum
NBA
00h00Gobert solide face à Boston, Diabaté précieux pour stopper la série des Raptors
NBA
00h00Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
1 / 0