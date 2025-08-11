L’Espagne fait venir un nouveau joueur pour préparer l’Euro 2025

Après ses bonnes performances avec l’Espagne B lors du Tournoi Ciudad de Málaga, Guillem Ferrando (1,84 m, 23 ans) a été appelé par Sergio Scariolo pour intégrer le groupe de la sélection espagnole en vue de l’EuroBasket 2025. Le meneur de Valencia Basket prend la place laissée vacante par Alberto Diaz (1,90 m, 31 ans), blessé lors de la dernière rencontre à Málaga et dont l’état de santé reste à surveiller.

🚨 OFICIAL | Guillem Ferrando (@guillemfp9) se une a la concentración de #LaFamilia 💪 👉 Completará el grupo tras las molestias que notó Alberto Díaz en Málaga.#SomosEquipo — Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 10, 2025

Un retour avec la sélection A

Déjà apparu avec la sélection A en février dernier, lors d’un match officiel contre la Lettonie dans le cadre des qualifications pour l’EuroBasket, Guillem Ferrando va désormais vivre une nouvelle expérience dans le groupe dirigé par Sergio Scariolo.

Cette convocation récompense sa prestation remarquée avec l’équipe B, où le meneur de Gérone a su se montrer créatif et solide à la mène. « Guillem complétera le groupe et nous aidera dans notre préparation », a indiqué la fédération espagnole dans son communiqué.

PROFIL JOUEUR Guillem FERRANDO Poste(s): Meneur Taille: 184 cm Âge: 23 ans (08/01/2002) Nationalités: Stats 2024-2025 / Liga Endesa PTS 3,8 #231 REB 0,8 #259 PD 1,7 #92

Un apport attendu dans la préparation

En attendant de connaître l’évolution de la blessure d’Alberto Díaz, Ferrando pourra prendre ses repères avec les cadres de la Roja. La préparation à l’EuroBasket 2025 est déjà bien lancée et l’intégration d’un jeune joueur comme lui pourrait offrir une rotation supplémentaire à la mène pour les prochains matchs amicaux et de préparation.