Coup d’arrêt pour Paris, battu par l’Anadolu Efes devant une Adidas Arena pleine

Au bout de sept matchs d’EuroLeague, le Paris Basketball a donc un meilleur bilan à l’extérieur qu’à domicile. Onze jours après leur défaite cruelle d’un petit point contre l’Hapoel Tel-Aviv, les Parisiens revenaient dans une Adidas Arena pleine. Celle-ci a notamment pu célébrer en début de match le couronnement de Nadir Hifi comme nouveau meilleur marqueur de l’histoire du club. Mais cette fête ne se conclura donc pas par une victoire.

Les Parisiens s’inclinent de 10 points contre l’Anadolu Efes, qui restait pourtant sur 4 défaites sur ses 5 derniers matchs d’EuroLeague. De son côté, Hifi a connu son premier match raté au niveau de l’adresse, avec un 2/16 aux tirs (bien rattrapé par un 13/13 aux lancers-francs). Après la rencontre, le coach Francesco Tabellini s’est excusé de la défaite auprès des fans venus en masse, et de la manière.

