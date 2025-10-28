Coup d’arrêt pour Paris, battu par l’Anadolu Efes devant une Adidas Arena pleine
Nadir Hifi a terminé à… 2/16 aux tirs
Au bout de sept matchs d’EuroLeague, le Paris Basketball a donc un meilleur bilan à l’extérieur qu’à domicile. Onze jours après leur défaite cruelle d’un petit point contre l’Hapoel Tel-Aviv, les Parisiens revenaient dans une Adidas Arena pleine. Celle-ci a notamment pu célébrer en début de match le couronnement de Nadir Hifi comme nouveau meilleur marqueur de l’histoire du club. Mais cette fête ne se conclura donc pas par une victoire.
Les Parisiens s’inclinent de 10 points contre l’Anadolu Efes, qui restait pourtant sur 4 défaites sur ses 5 derniers matchs d’EuroLeague. De son côté, Hifi a connu son premier match raté au niveau de l’adresse, avec un 2/16 aux tirs (bien rattrapé par un 13/13 aux lancers-francs). Après la rencontre, le coach Francesco Tabellini s’est excusé de la défaite auprès des fans venus en masse, et de la manière.
« Le deuxième quart-temps nous a vraiment mis sur des mauvais rails. Il y a eu un vrai changement d’attitude. On réagissait mal aux erreurs, alors que d’habitude c’est une de nos forces. On était prêts à renverser la tendance au retour des vestiaires, mais on a commencé avec des fautes qui montraient notre frustration. Et après on a fait des erreurs. Il faut que l’on réduise cela
On va devoir parler, se remobiliser, et montrer sur le parquet notre vraie nature. Ce n’était pas le cas ce soir. Je suis désolé parce que il y avait guichets fermés pour la première fois de la saison. On aurait aimé jouer notre meilleur basket ce soir, mais on n’a pas réussi. »
Le coach Francesco Tabellini après la rencontre à l’EuroLeague TV
