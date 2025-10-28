Recherche
EuroLeague

Coup d’arrêt pour Paris, battu par l’Anadolu Efes devant une Adidas Arena pleine

EuroLeague - Fin d'une série de trois victoires d'affilée toutes compétitions confondues pour Paris, qui s'incline de dix points contre l'Anadolu Efes (80-90). Dans l'interview d'après-match, le coach Francesco Tabellini s'est excusé auprès des fans.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nadir Hifi a terminé à… 2/16 aux tirs

Crédit photo : EuroLeague

Au bout de sept matchs d’EuroLeague, le Paris Basketball a donc un meilleur bilan à l’extérieur qu’à domicile. Onze jours après leur défaite cruelle d’un petit point contre l’Hapoel Tel-Aviv, les Parisiens revenaient dans une Adidas Arena pleine. Celle-ci a notamment pu célébrer en début de match le couronnement de Nadir Hifi comme nouveau meilleur marqueur de l’histoire du club. Mais cette fête ne se conclura donc pas par une victoire.

– Journée 7

Les Parisiens s’inclinent de 10 points contre l’Anadolu Efes, qui restait pourtant sur 4 défaites sur ses 5 derniers matchs d’EuroLeague. De son côté, Hifi a connu son premier match raté au niveau de l’adresse, avec un 2/16 aux tirs (bien rattrapé par un 13/13 aux lancers-francs). Après la rencontre, le coach Francesco Tabellini s’est excusé de la défaite auprès des fans venus en masse, et de la manière.

Plus d’infos à venir…

« Le deuxième quart-temps nous a vraiment mis sur des mauvais rails. Il y a eu un vrai changement d’attitude. On réagissait mal aux erreurs, alors que d’habitude c’est une de nos forces. On était prêts à renverser la tendance au retour des vestiaires, mais on a commencé avec des fautes qui montraient notre frustration. Et après on a fait des erreurs. Il faut que l’on réduise cela

On va devoir parler, se remobiliser, et montrer sur le parquet notre vraie nature. Ce n’était pas le cas ce soir. Je suis désolé parce que il y avait guichets fermés pour la première fois de la saison. On aurait aimé jouer notre meilleur basket ce soir, mais on n’a pas réussi. »

Le coach Francesco Tabellini après la rencontre à l'EuroLeague TV

Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l'actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s'intéresse autant aux stars qu'aux rôles clés dans l'ombre, avec l'envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s'est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l'intérieur.

Commentaires

vinzdabest
Excuses acceptées. Mais en tribunes c'était degueulasse à regarder. Point positif la défense en 1e mi-temps. Un petit mot sur l'arbitrage : un arbitrage maison juste une fois ce serait sympa…
Répondre
(0) J'aime
