Quelques jours après sa victoire contre Dubaï, l’ASVEL prend l’eau chez l’Étoile Rouge

Après une série de défaites serrées sur la scène européenne, l’ASVEL n’a cette fois pas réussi à être dans le match sur le parquet de l’Étoile Rouge de Belgrade. Une défaite de 14 points au final, mais qui aurait être bien plus lourde vu qu’il y avait 25 points d’écart dans le troisième quart. Un scénario qui n’est pas sans rappeler celui vécu chez le Real Madrid début octobre (défaite 85-72). De la même manière que les joueurs de l’Étoile Rouge, les Madrilènes s’étaient relâchés en fin de match, permettant un dernier run des Villeurbannais.

Mais ce revers de 14 points en Serbie est tout de même le plus large encaissé depuis bien longtemps par l’ASVEL. Depuis la saison dernière en fait, plus précisément l’avant-dernier match de leur saison en EuroLeague (défaite de 36 points à Baskonia). Sur le parquet de l’équipe la plus en forme en Europe, la tâche était fortement difficile. Même quelques jours après le succès remarquable contre Dubaï, grâce à un Nando de Colo héroïque. Ce soir, ce dernier a été beaucoup plus en difficulté (6 points à 2/6 aux tirs; 4 passes décisives et 4 turnovers), comme toute son équipe.

Plus d’infos à venir…

« Félicitations à l’Étoile Rouge, ils ont joué un bien meilleur match que nous. Ils ont plus d’expérience, on a beaucoup à apprendre d’eux. Ils ont fait des fautes intelligentes, ont réussi à rester ensemble. Pour beaucoup de mes joueurs, c’était le premier match dans ce genre d’atmosphère, donc on apprend. On va s’en servir pour travailler et s’améliorer. » Pierric Poupet après la rencontre au micro de l’EuroLeague TV