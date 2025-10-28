Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Quelques jours après sa victoire contre Dubaï, l’ASVEL prend l’eau chez l’Étoile Rouge

EuroLeague - L'ASVEL s'est inclinée de 14 points sur le parquet de l'équipe la plus en forme de l'EuroLeague, l'Étoile Rouge de Belgrade (score final 79-65). Pierric Poupet a pointé l'inexpérience de ses joueurs après la rencontre, mais indique que cela servira d'apprentissage.
|
00h00
Résumé
Écouter
Quelques jours après sa victoire contre Dubaï, l’ASVEL prend l’eau chez l’Étoile Rouge

Héroïque contre Dubaï, Nando de Colo a souffret à Belgrade

Crédit photo : EuroLeague

Après une série de défaites serrées sur la scène européenne, l’ASVEL n’a cette fois pas réussi à être dans le match sur le parquet de l’Étoile Rouge de Belgrade. Une défaite de 14 points au final, mais qui aurait être bien plus lourde vu qu’il y avait 25 points d’écart dans le troisième quart. Un scénario qui n’est pas sans rappeler celui vécu chez le Real Madrid début octobre (défaite 85-72). De la même manière que les joueurs de l’Étoile Rouge, les Madrilènes s’étaient relâchés en fin de match, permettant un dernier run des Villeurbannais.

Mais ce revers de 14 points en Serbie est tout de même le plus large encaissé depuis bien longtemps par l’ASVEL. Depuis la saison dernière en fait, plus précisément l’avant-dernier match de leur saison en EuroLeague (défaite de 36 points à Baskonia). Sur le parquet de l’équipe la plus en forme en Europe, la tâche était fortement difficile. Même quelques jours après le succès remarquable contre Dubaï, grâce à un Nando de Colo héroïque. Ce soir, ce dernier a été beaucoup plus en difficulté (6 points à 2/6 aux tirs; 4 passes décisives et 4 turnovers), comme toute son équipe.

Plus d’infos à venir…

« Félicitations à l’Étoile Rouge, ils ont joué un bien meilleur match que nous. Ils ont plus d’expérience, on a beaucoup à apprendre d’eux. Ils ont fait des fautes intelligentes, ont réussi à rester ensemble. Pour beaucoup de mes joueurs, c’était le premier match dans ce genre d’atmosphère, donc on apprend. On va s’en servir pour travailler et s’améliorer. »

Pierric Poupet après la rencontre au micro de l’EuroLeague TV

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
ASVEL
ASVEL
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00Quelques jours après sa victoire contre Dubaï, l’ASVEL prend l’eau chez l’Étoile Rouge
3x3
00h00Dès sa première année, Toulouse 3×3 assure en finale du World Tour
G League
00h00Après le Stade Rochelais, Michael Caicedo traverse l’Atlantique vers la G-League
atamna meilleur jeune betclic
Betclic ELITE
00h00Adam Atamna élu meilleur jeune du mois d’octobre de Betclic ELITE
coupe france strasbourg orchies
Coupe de France Masculine
00h00Une rencontre de Coupe de France diffusée en clair : comment voir Orchies – Strasbourg
G League
00h00Hunter Cattoor – Giorgi Bezhanishvili, du BCM Gravelines-Dunkerque à la G-League
À l’étranger
00h00Duel d’anciens limougeauds en Ligue Adriatique : Souley Boum cartonne, mais le duo Boutsiele – Bouteille l’emporte
ELITE 2
00h00Joshua Mballa de retour, l’Élan Béarnais au complet face à Quimper
Betclic ELITE
00h00L’Élan Chalon espère des renforts, mais « ne va pas surpayer un Américain à deux balles avec 20 kilos de trop »
ELITE 2
00h00Officiel : Marquise Moore débarque à Challans
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00ITW Moussa Diabaté et son refus de l’équipe de France : « C’était une décision business, pour mon futur »
NBA
00h00Noah Penda marque ses premiers points en NBA, des minutes pour Traoré, encore une soirée parfaite pour Wembanyama
NBA
00h00Victor Wembanyama élu joueur de la semaine à l’Ouest après un démarrage tonitruant !
NBA
00h00À seulement 18 ans, il signe un match historique et remet les Mavericks sur les rails
NBA
00h00Sans LeBron ni Doncic, Austin Reaves signe une performance historique et relance les Lakers
NBA
00h00Gros duel Diabaté – Sarr, premier double-double pour Gobert, toujours des difficultés pour Yabusele
Victor Wembanyama a marqué 31 points dans la victoire de San Antonio contre Brooklyn
NBA
00h00Victor Wembanyama (31 points) guide les Spurs vers une troisième victoire consécutive, face aux Nets
Nico Harrison est le GM contesté des Dallas Mavericks
NBA
00h00Dallas Mavericks : les fans réclament le renvoi de Nico Harrison après un début de saison catastrophique
NBA
00h00Victor Wembanyama contre Nolan Traoré à 19h : comment regarder le duel français de la NBA ce dimanche soir ?
Rudy Gobert revient sur l'affaire des paris truqués en NBA
NBA
00h00Rudy Gobert dénonce les dérives des paris sportifs en NBA : « Je reçois des messages après chaque match »
1 / 0