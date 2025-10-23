L’ASVEL mate Dubaï : un formidable Nando De Colo rentre un peu plus dans la légende !

Faut-il vraiment que Nando De Colo s’arrête en fin de saison ? L’Arrageois n’a peut-être plus ses jambes de 20 ans (mais s’est-il réellement déjà un jour appuyé sur ses qualités athlétiques ?!) mais il reste un exceptionnel joueur de basket, capable de moments de grâce.

De Colo, la leçon de basket européen pour Dubaï

« Nando, c’est Nando », a soufflé Mbaye Ndiaye après coup au micro d’EuroLeague TV. Et sans rien dire, l’ailier sénégalais a tout dit. Nando De Colo, c’est l’homme aux yeux derrière la tête, à l’image de cette formidable passe aveugle vers Zac Seljaas.

Nando De Colo, c’est le maestro, celui qui dicte le rythme, celui qui voit tout avant tout le monde. Nando De Colo, c’est le métronome sur la ligne des lancers-francs, avec un impressionnant 13/13 dans l’exercice. Nando De Colo, c’est l’assassin, capable de transformer le plomb du 0/2 aux lancers-francs d’Armel Traoré en or, avec le tir primé faisant repasser l’ASVEL devant pour la première fois depuis la 7e minute (79-77, 39e minute). Enfin, Nando De Colo, c’est aussi le vice, celui qui va chercher trois lancers-francs au lieu de deux sur la dernière possession en balançant la gonfle où le Letton vient commettre une faute intentionnelle.

"Les enfants, papa va vous raconter une histoire. Il était une fois… pic.twitter.com/jvznluKPBs https://t.co/ocgIk7I00L — OOC EuroLeague France (@OOCEuroLeagueFr) October 23, 2025

Bref, à 38 ans, Nando De Colo a livré l’un de ses plus beaux chefs-d’œuvre de ses dernières années en EuroLeague, peut-être sa prestation européenne la plus aboutie avec le maillot villeurbannais derrière ses 32 unités inscrites face au Partizan Belgrade en décembre 2022 : 24 points à 4/12, 5 passes décisives et 2 interceptions pour 27 d’évaluation en 30 minutes.

Il fallait bien une telle performance pour permettre à l’ASVEL de renverser Dubaï (85-79), malgré la main-mise que semblait avoir l’équipe émirati au cœur de la deuxième mi-temps, avec dix points d’avance (50-60, 26e minute).

Lighty, 0 point mais des félicitations publiques

« C’est super », a-t-il réagi pour EuroLeague TV. « C’est une bonne victoire pour nous, face à une équipe talentueuse. On a suivi le plan, à savoir rester ensemble pendant 40 minutes. On a connu beaucoup de hauts et de bas mais on a essayé de mettre plus d’intensité, plus d’efforts sur le parquet, de respecter ce que l’on voulait défensivement. »

Alors évidemment, Nando De Colo n’a pas obtenu le scalp de Dubaï tout seul. Il faudra aussi noter le talent individuel de Glynn Watson Jr. à ses côtés (21 points à 7/16 et 5 passes décisives), primordial pour compenser toutes les absences d’une ligne arrière déplumée (Heurtel, Harrison et Jackson en civil). Pierric Poupet a aussi souligné l’impact d’un David Lighty mais déterminant dans la révolte. « Sans marquer le moindre point, il a changé l’attitude de l’équipe », applaudit-il.

Difficile, aussi, de passer à côté du money-time d’Armel Traoré (8 points à 3/4, 5 rebonds et 1 contre). L’ancien levalloisien a eu toutes les peines du monde à marquer le moindre lancer-franc avec un pénible 1/4 dans les deux dernières minutes mais il est allé chercher tout le reste avec les dents, perturbant les lignes de passe de Dubaï, arrachant notamment le rebond offensif décisif à 10 secondes de la fin (80-79). Et puis, on n’a jamais vu un 0/2 aux lancers-francs aussi réussi que celui qui a précédé le triple de NDC…

Mal payée la semaine dernière, notamment dans l’antre du Panathinaïkos ou face à Monaco, l’ASVEL est donc repartie de l’avant en s’offrant son deuxième succès continental de la saison, un peu sur le même scénario que la première face à Baskonia. « Toutes les victoires sont importantes pour nous », savoure De Colo.

« Ça va au-delà du basket »

« Les joueurs y ont cru et ont joué avec beaucoup de passion », souligne Pierric Poupet. « Ça va au-delà du basket et la tactique, les joueurs l’ont montré. Cette victoire, c’est la leur ! » Et puis, vous l’aurez compris, c’est aussi celle de Nando De Colo. Alors qu’il appartient déjà à la caste des cinq meilleurs joueurs de l’histoire de l’EuroLeague, l’ancien MVP a statistiquement cimenté sa place au Panthéon de la compétition. Ce jeudi, il a rejoint Vassilis Spanoulis au 9e rang des joueurs avec le plus de tirs primés en carrière (521). Et avec son 13/13, il est devenu le premier joueur ayant réussi plus de 1 200 lancers-francs en carrière (1 211). Le tout avec le meilleur pourcentage, évidemment (93,2%). Légendaire.