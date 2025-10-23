Oniangue, Strazel et plusieurs joueurs volent au secours de Zeke Moore, critiqué par Laurent Legname à Dijon

La solidarité des joueurs n’est pas un vain concept… Alors que les performances de Zeke Moore ont été remises en cause par son entraîneur Laurent Legname, l’ailier de Dijon a vu plusieurs de ses collègues de Betclic ÉLITE venir le défendre sur les réseaux sociaux.

Oniangue lance le débat sur X

Au micro du Bien Public, Laurent Legname a déclaré en début de semaine que l’Américano-Trinidadien, recruté en Pro B, n’était « pas au niveau attendu » et qu’il se « heurtait au rythme ». Après lui avoir accordé respectivement 40 secondes puis 3 minutes de jeu contre Reggio Emilia et Paris, le Varois prévenait toutefois que son joueur aurait de nouveau sa chance à Zagreb.

En Croatie, Zeke Moore a effectivement obtenu le deuxième plus gros temps de jeu de son début d’exercice. Mais c’est là que réside le nœud du problème. Renvoyé sur le banc dans le money-time après une séquence problématique (marcher puis and one concédé à Justin Roberson), le champion de France Pro B 2022 (avec Blois) n’a joué que 11 minutes à Zagreb.

« Est-il possible de prouver ce que tu vaux en 11 minutes ? », s’est interrogé Giovan Oniangue, qui a joué une demi-saison sous les ordres de Laurent Legname à Dijon en 2023/24.

Est-il possible de prouver ce que tu vaux en 11 minutes ? https://t.co/LZWaXFSIKx — Gio. Oniangue (@GioOniangue) October 22, 2025

On pourrait être tenté de répondre que oui, avec l’exemple Matthew Strazel en tête, le meneur de Monaco ayant initialement gagné sa place en EuroLeague par de petites entrées impactantes. Mais l’international lui-même s’est invité dans le débat, suggérant que l’autre partie problématique de la situation était le niveau de confiance que risquait d’afficher Moore après la lecture des propos de son coach.

je voulais le dire.. ça doit être super dur de lire ça de son coach en ayant joué 11min avec des gars dans l’équipe qu’ont déjà beaucoup de responsabilités. — Matthew STRAZEL (@mtwbucket32) October 22, 2025

Puisque le tweet de Giovan Oniangue a déjà été vu plus de 18 000 fois, il a suscité d’autres réactions. « Minutes piégées », a commenté Nobel Boungou-colo tandis qu’un autre champion de France, Johan Passave-Ducteil, certes connu pour son inimitié avec Laurent Legname depuis leur saison commune à Dijon (2016/17), a exhorté les joueurs actuels « à ne jamais accepter que quelqu’un les rabaisse de la sorte ».

Parce que , vous êtes surpris… surtout venant de la personne qui a fait l’interview !

Force aux gamins, et n’acceptez jamais que quelqu’un vous rabaisse de cette façon.

Faut pas laisser passer ça. Gardez la tête haute, toujours ! — Jo Passave Ducteil (@JOPASSAVEDUC13) October 23, 2025

Les exemples Edwards ou Santos-Silva

En dehors des considérations humaines envers Laurent Legname, Giovan Oniangue avance surtout l’argument sensé des contextes différents, avec un exemple parlant pour la JDA Dijon : celui de Kyler Edwards, médiocre en début de saison dernière en Bourgogne et qui vient de planter 38 points en Israël. L’ailier de Saint-Quentin s’appuie aussi sur le cas de son ex-coéquipier Marcus Santos-Silva, anonyme au SQBB et désormais brillant en BCL avec Nymburk.

« Un joueur de basket c’est 70-80% de confiance », écrit Oniangue. « Ok, il n’est pas performant mais il y a beaucoup plus que ça. Le contexte, la manière dont il est traité, le temps de jeu, il y a plusieurs facteurs et pas ce que le coach dit dans la presse. C’est trop facile… »

Un bon exemple de ce dont on parle pour le joueur de Dijon c’est Kyler Edwards qui vient de mettre 38 points ailleurs.

Parfois ce n’est pas le joueur, c’est l’environnement et la manière dont tu es traité. Mais dijonnais vous avez un vrai bon joueur mais … — Gio. Oniangue (@GioOniangue) October 23, 2025